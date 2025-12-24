Кремль оставит без комментариев информацию, которую Дмитриев привез из США

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Кремль не будет комментировать информацию, которую спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев привез из США по украинскому урегулированию, вести общение по урегулированию через СМИ нецелесообразно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.