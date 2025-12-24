Рейтинг@Mail.ru
Кремль оставит без комментариев информацию, которую Дмитриев привез из США - РИА Новости, 24.12.2025
12:55 24.12.2025 (обновлено: 13:00 24.12.2025)
Кремль оставит без комментариев информацию, которую Дмитриев привез из США
Кремль оставит без комментариев информацию, которую Дмитриев привез из США

Московский Кремль и здание Министерства иностранных дел РФ
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Кремль не будет комментировать информацию, которую спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев привез из США по украинскому урегулированию, вести общение по урегулированию через СМИ нецелесообразно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Журналисты задали Пескову вопрос, мог бы он прокомментировать, какие документы привез Дмитриев из США.
"Нет, не мог бы. Мы по-прежнему считаем, ...что весьма нецелесообразно вести какое-то общение через средства массовой информации. Поэтому мы не будем говорить, что именно привез Дмитриев, и, тем более, не будем комментировать ничего через СМИ", - сказал Песков журналистам.
Дмитриев 21 декабря продолжил переговоры по украинскому урегулированию со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем президента Джаредом Кушнером. Еще на пути в Майами спецпредставитель президента РФ написал в соцсети Х, что разжигатели войны изо всех сил пытаются подорвать мирный план США по Украине.
