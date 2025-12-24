Рейтинг@Mail.ru
В Кремле надеются, что Польша помнит об экономическом характере G20 - РИА Новости, 24.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:54 24.12.2025 (обновлено: 13:33 24.12.2025)
https://ria.ru/20251224/kreml-2064321342.html
В Кремле надеются, что Польша помнит об экономическом характере G20
В Кремле надеются, что Польша помнит об экономическом характере G20 - РИА Новости, 24.12.2025
В Кремле надеются, что Польша помнит об экономическом характере G20
В Кремле надеются, что Варшава помнит, что G20 - экономическое объединение, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T12:54:00+03:00
2025-12-24T13:33:00+03:00
польша
варшава
большая двадцатка
дмитрий песков
россия
в мире
сша
марко рубио
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0f/2055186071_0:4:2959:1668_1920x0_80_0_0_72444f4fbc0ec1a65c313c85230144c3.jpg
https://ria.ru/20251224/peskov-2064321439.html
польша
варшава
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0f/2055186071_115:0:2844:2047_1920x0_80_0_0_aa3ad3ce7aaec1b7367698d3c7a6a489.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
польша, варшава, большая двадцатка, дмитрий песков, россия, в мире, сша, марко рубио
Польша, Варшава, Большая двадцатка, Дмитрий Песков, Россия, В мире, США, Марко Рубио
В Кремле надеются, что Польша помнит об экономическом характере G20

В Кремле надеются, что Варшава помнит об экономическом характере G20

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВид из парка "Зарядье" на Спасскую башню Московского кремля и Покровский собор
Вид из парка Зарядье на Спасскую башню Московского кремля и Покровский собор - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Вид из парка "Зарядье" на Спасскую башню Московского кремля и Покровский собор. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. В Кремле надеются, что Варшава помнит, что G20 - экономическое объединение, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Надеемся, что в Польше помнят о том, что G20 - это экономическое объединение с абсолютным приоритетом по обсуждению экономических проблем", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости.
Как ранее заявил госсекретарь США Марко Рубио, которого цитируют польские СМИ, страна в декабре следующего года примет участие в саммите лидеров "Большой двадцатки" и войдет в состав объединения.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Поляки всегда склонны все превращать в политику, заявил Песков
Вчера, 12:54
 
ПольшаВаршаваБольшая двадцаткаДмитрий ПесковРоссияВ миреСШАМарко Рубио
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала