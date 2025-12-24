https://ria.ru/20251224/kreml-2064321342.html
В Кремле надеются, что Польша помнит об экономическом характере G20
В Кремле надеются, что Польша помнит об экономическом характере G20 - РИА Новости, 24.12.2025
В Кремле надеются, что Польша помнит об экономическом характере G20
В Кремле надеются, что Варшава помнит, что G20 - экономическое объединение, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T12:54:00+03:00
2025-12-24T12:54:00+03:00
2025-12-24T13:33:00+03:00
польша
варшава
большая двадцатка
дмитрий песков
россия
в мире
сша
марко рубио
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0f/2055186071_0:4:2959:1668_1920x0_80_0_0_72444f4fbc0ec1a65c313c85230144c3.jpg
https://ria.ru/20251224/peskov-2064321439.html
польша
варшава
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0f/2055186071_115:0:2844:2047_1920x0_80_0_0_aa3ad3ce7aaec1b7367698d3c7a6a489.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
польша, варшава, большая двадцатка, дмитрий песков, россия, в мире, сша, марко рубио
Польша, Варшава, Большая двадцатка, Дмитрий Песков, Россия, В мире, США, Марко Рубио
В Кремле надеются, что Польша помнит об экономическом характере G20
В Кремле надеются, что Варшава помнит об экономическом характере G20