Кредит от ЕС не улучшит перспективы Украины на поле боя, пишет Guardian

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Получение Украиной от Евросоюза 90 миллиардов евро кредита не улучшит ее перспективы на поле боя, пишет газета Guardian.
"Украина смотрит в 2026 год при наличии малого количества хороших вариантов ведения боевых действий... Финансирование (от ЕС в размере 90 миллиардов евро - ред.) поможет Киеву продолжить оборону на текущем уровне интенсивности до конца 2027 года, но не приведет к улучшению его перспектив на поле боя", - говорится в публикации.
Еврокомиссия одержимо пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждалась сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
Французский политик назвал решение ЕС о кредите Украине скандалом
19 декабря, 16:51