Кредит от ЕС не улучшит перспективы Украины на поле боя, пишет Guardian - РИА Новости, 24.12.2025
17:31 24.12.2025
Кредит от ЕС не улучшит перспективы Украины на поле боя, пишет Guardian
Получение Украиной от Евросоюза 90 миллиардов евро кредита не улучшит ее перспективы на поле боя, пишет газета Guardian. РИА Новости, 24.12.2025
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Получение Украиной от Евросоюза 90 миллиардов евро кредита не улучшит ее перспективы на поле боя, пишет газета Guardian.
Ранее в Брюсселе прошел саммит, по итогам которого в ЕС временно отказались от изъятия российских активов и решили предоставить Украине кредит на 90 миллиардов евро из собственного бюджета.
"Украина смотрит в 2026 год при наличии малого количества хороших вариантов ведения боевых действий... Финансирование (от ЕС в размере 90 миллиардов евро - ред.) поможет Киеву продолжить оборону на текущем уровне интенсивности до конца 2027 года, но не приведет к улучшению его перспектив на поле боя", - говорится в публикации.
Еврокомиссия одержимо пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждалась сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
Флориан Филиппо - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Французский политик назвал решение ЕС о кредите Украине скандалом
19 декабря, 16:51
 
