Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме оценили работу главы Верховного суда Краснова - РИА Новости, 24.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:07 24.12.2025
https://ria.ru/20251224/krasnov-2064232902.html
В Госдуме оценили работу главы Верховного суда Краснова
В Госдуме оценили работу главы Верховного суда Краснова - РИА Новости, 24.12.2025
В Госдуме оценили работу главы Верховного суда Краснова
Председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов делом доказал высочайший уровень профессионализма, он пользуется безусловным доверием граждан и высшего... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T07:07:00+03:00
2025-12-24T07:07:00+03:00
политика
россия
игорь краснов
анатолий выборный
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0f/2011401736_0:73:1280:793_1920x0_80_0_0_8400ebbe9e216061fc55d8c8d6ec4c81.jpg
https://ria.ru/20251223/sud-2064042042.html
https://ria.ru/20250923/krasnov-2043699902.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0f/2011401736_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_bd59fe58cfca5835ff717070c0aa8832.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, игорь краснов, анатолий выборный, госдума рф
Политика, Россия, Игорь Краснов, Анатолий Выборный, Госдума РФ
В Госдуме оценили работу главы Верховного суда Краснова

РИА Новости: Выборный заявил, что Краснов пользуется доверием граждан

© Фото : Генпрокуратура РоссииИгорь Краснов
Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© Фото : Генпрокуратура России
Игорь Краснов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов делом доказал высочайший уровень профессионализма, он пользуется безусловным доверием граждан и высшего руководства страны, заявил РИА Новости замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.
Краснову в среду исполняется 50 лет.
Статуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Краснов назвал работу пленума Верховного суда эффективной
Вчера, 11:55
"Это редкий пример руководителя, который за время деятельности в системе органов прокуратуры, Следственного комитета делом доказал высочайший уровень профессионализма и пользуется безусловным доверием как рядовых граждан, так и высшего руководства страны, президента России", - сказал он.
Депутат добавил, что именно это доверие стало фундаментом для работы Краснова на ключевых государственных постах - генерального прокурора и председателя Верховного Суда.
"Его проактивность и глубокое понимание права позволяют сегодня совершенствовать правоприменительную практику в целях отправления правосудия так, чтобы оно отвечало не только принципам законности, обоснованности, но и справедливости. Желаю юбиляру и впредь твердо отстаивать интересы государства и граждан, неизменно видя за каждым юридическим решением живую человеческую судьбу", - добавил парламентарий.
Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Краснов рассказал, что необходимо для развития судебной системы
23 сентября, 11:40
 
ПолитикаРоссияИгорь КрасновАнатолий ВыборныйГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала