В Госдуме оценили работу главы Верховного суда Краснова
В Госдуме оценили работу главы Верховного суда Краснова - РИА Новости, 24.12.2025
В Госдуме оценили работу главы Верховного суда Краснова
Председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов делом доказал высочайший уровень профессионализма, он пользуется безусловным доверием граждан и высшего... 24.12.2025
В Госдуме оценили работу главы Верховного суда Краснова
РИА Новости: Выборный заявил, что Краснов пользуется доверием граждан
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов делом доказал высочайший уровень профессионализма, он пользуется безусловным доверием граждан и высшего руководства страны, заявил РИА Новости замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.
Краснову
в среду исполняется 50 лет.
"Это редкий пример руководителя, который за время деятельности в системе органов прокуратуры, Следственного комитета делом доказал высочайший уровень профессионализма и пользуется безусловным доверием как рядовых граждан, так и высшего руководства страны, президента России", - сказал он.
Депутат добавил, что именно это доверие стало фундаментом для работы Краснова на ключевых государственных постах - генерального прокурора и председателя Верховного Суда.
"Его проактивность и глубокое понимание права позволяют сегодня совершенствовать правоприменительную практику в целях отправления правосудия так, чтобы оно отвечало не только принципам законности, обоснованности, но и справедливости. Желаю юбиляру и впредь твердо отстаивать интересы государства и граждан, неизменно видя за каждым юридическим решением живую человеческую судьбу", - добавил парламентарий.