В Госдуме оценили работу главы Верховного суда Краснова

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов делом доказал высочайший уровень профессионализма, он пользуется безусловным доверием граждан и высшего руководства страны, заявил РИА Новости замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

Краснову в среду исполняется 50 лет.

"Это редкий пример руководителя, который за время деятельности в системе органов прокуратуры, Следственного комитета делом доказал высочайший уровень профессионализма и пользуется безусловным доверием как рядовых граждан, так и высшего руководства страны, президента России", - сказал он.

Депутат добавил, что именно это доверие стало фундаментом для работы Краснова на ключевых государственных постах - генерального прокурора и председателя Верховного Суда.