Блогер Алена Ковальчук подала в суд на Малышеву - РИА Новости, 24.12.2025
02:32 24.12.2025
Блогер Алена Ковальчук подала в суд на Малышеву
Блогер Алена Ковальчук подала в суд на Малышеву
Специализирующаяся на семинарах для желающих похудеть блогер Алена Ковальчук подала в суд по интеллектуальным правам иск к Елене Малышевой, в котором просит... РИА Новости, 24.12.2025
елена малышева
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
общество
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
елена малышева, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
Елена Малышева, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Общество
Блогер Алена Ковальчук подала в суд на Малышеву

РИА Новости: блогер Алена Ковальчук судится из-за бренда с Еленой Малышевой

© ТВЦЕлена Малышева
Елена Малышева - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© ТВЦ
Елена Малышева. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Специализирующаяся на семинарах для желающих похудеть блогер Алена Ковальчук подала в суд по интеллектуальным правам иск к Елене Малышевой, в котором просит аннулировать принадлежащий популярной телеведущей товарный знак "Сбрось лишнее", следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Иск поступил в суд 17 декабря и пока оставлен без движения из-за процессуальных нарушений.
По данным Роспатента, спорный бренд Малышева оформила в 2013 году для огромного числа самых разнообразных товаров и услуг. Правовая охрана знака сейчас действует до 2031 года.
Малышева ведет на телевидении и в интернете проект "Сбрось лишнее – выиграй миллион", участники которого борются с лишним весом.
На сайте Ковальчук говорится, что она - автор легендарного интенсива "Сбрось лишнее". Чем истица мотивирует свое требование, в материалах суда пока не уточняется.
Елена МалышеваФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
 
 
