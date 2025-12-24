https://ria.ru/20251224/kovalchuk-2064215077.html
Блогер Алена Ковальчук подала в суд на Малышеву
Блогер Алена Ковальчук подала в суд на Малышеву - РИА Новости, 24.12.2025
Блогер Алена Ковальчук подала в суд на Малышеву
Специализирующаяся на семинарах для желающих похудеть блогер Алена Ковальчук подала в суд по интеллектуальным правам иск к Елене Малышевой, в котором просит... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T02:32:00+03:00
2025-12-24T02:32:00+03:00
2025-12-24T02:32:00+03:00
елена малышева
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/06/1748918252_0:0:782:440_1920x0_80_0_0_03949ce83207d4bb9b244151f83395ef.jpg
https://ria.ru/20220712/temnikova-1801882436.html
https://ria.ru/20251020/bonja-2049349220.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/06/1748918252_60:0:647:440_1920x0_80_0_0_9df8debfae11100eb32c20c21754c203.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
елена малышева, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), общество
Елена Малышева, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Общество
Блогер Алена Ковальчук подала в суд на Малышеву
РИА Новости: блогер Алена Ковальчук судится из-за бренда с Еленой Малышевой
МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Специализирующаяся на семинарах для желающих похудеть блогер Алена Ковальчук подала в суд по интеллектуальным правам иск к Елене Малышевой, в котором просит аннулировать принадлежащий популярной телеведущей товарный знак "Сбрось лишнее", следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Иск поступил в суд 17 декабря и пока оставлен без движения из-за процессуальных нарушений.
По данным Роспатента
, спорный бренд Малышева
оформила в 2013 году для огромного числа самых разнообразных товаров и услуг. Правовая охрана знака сейчас действует до 2031 года.
Малышева ведет на телевидении и в интернете проект "Сбрось лишнее – выиграй миллион", участники которого борются с лишним весом.
На сайте Ковальчук говорится, что она - автор легендарного интенсива "Сбрось лишнее". Чем истица мотивирует свое требование, в материалах суда пока не уточняется.