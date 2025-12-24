Блогер Алена Ковальчук подала в суд на Малышеву

МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Специализирующаяся на семинарах для желающих похудеть блогер Алена Ковальчук подала в суд по интеллектуальным правам иск к Елене Малышевой, в котором просит аннулировать принадлежащий популярной телеведущей товарный знак "Сбрось лишнее", следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Иск поступил в суд 17 декабря и пока оставлен без движения из-за процессуальных нарушений.

По данным Роспатента , спорный бренд Малышева оформила в 2013 году для огромного числа самых разнообразных товаров и услуг. Правовая охрана знака сейчас действует до 2031 года.

Малышева ведет на телевидении и в интернете проект "Сбрось лишнее – выиграй миллион", участники которого борются с лишним весом.