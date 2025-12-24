Рейтинг@Mail.ru
Арктический танкер-газовоз, построенный в России, передали заказчику - РИА Новости, 24.12.2025
11:12 24.12.2025
Арктический танкер-газовоз, построенный в России, передали заказчику
Арктический танкер-газовоз, построенный в России, передали заказчику - РИА Новости, 24.12.2025
Арктический танкер-газовоз, построенный в России, передали заказчику
Торжественная передача заказчику первого построенного в РФ арктического танкера-газовоза СПГ "Алексей Косыгин" проходит на судостроительном комплексе "Звезда" в РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T11:12:00+03:00
2025-12-24T11:12:00+03:00
россия
дальний восток
большой камень
владимир путин
совкомфлот
роснефть
россия
дальний восток
большой камень
россия, дальний восток, большой камень, владимир путин, совкомфлот, роснефть
Россия, Дальний Восток, Большой Камень, Владимир Путин, Совкомфлот, Роснефть
Арктический танкер-газовоз, построенный в России, передали заказчику

Первый в России арктический танкер-газовоз «Алексей Косыгин» передан заказчику

© Фото : Судостроительный комплекс "Звезда"На судоверфи "Звезда" состоялась церемония передачи заказчику ПАО "Совкомфлот" танкера-газовоза СПГ "Алексей Косыгин", впервые построенного в России
На судоверфи Звезда состоялась церемония передачи заказчику ПАО Совкомфлот танкера-газовоза СПГ Алексей Косыгин, впервые построенного в России - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© Фото : Судостроительный комплекс "Звезда"
На судоверфи "Звезда" состоялась церемония передачи заказчику ПАО "Совкомфлот" танкера-газовоза СПГ "Алексей Косыгин", впервые построенного в России
БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ (Приморский край), 24 дек - РИА Новости. Торжественная передача заказчику первого построенного в РФ арктического танкера-газовоза СПГ "Алексей Косыгин" проходит на судостроительном комплексе "Звезда" в Приморье, передает корреспондент РИА Новости с церемонии.
"Алексей Косыгин" - ледокольный танкер класса ARC 7 стал головным в серии, которую "Звезда" строит для проекта "Арктик СПГ-2". Судно названо в честь политического и государственного деятеля, дважды Героя социалистического труда Алексея Косыгина. Торжественная передача судна состоялась внутри самого танкера-газовоза, где приглашенные гости выступили с приветственной речью, затем подняли государственный флаг РФ.
"Мы долго шли к этой цели и славно ее достигли. После проведения всех видов приемо-сдаточных испытаний заказ готов к подписанию приемного акта и поднятию государственного флага Российской Федерации", - сказал на церемонии главный строитель ССК "Звезда" Игорь Протас.
Генеральный директор ССК "Звезда" Сергей Целуйко отметил, что верфь стала первой в России, сдавшей арктический газовоз.
"Этот газовоз будет ходить по Северному морскому пути и перевозить СПГ. Это достижение, это совместный труд судостроителей, наших партнеров Арктик СПГ-2, Совкомфлота и, конечно, Регистра. Мы первые в России, кто провел газовые испытания на Дальнем Востоке. Хочу еще раз всех поблагодарить, ну, а экипажу пожелать семь футов под килем", - отметил Целуйко.
Как рассказали журналистам в пресс-службе "Звезды", эти газовозы способны работать в арктических условиях, преодолевая лед толщиной более двух метров. Каждое такое судно вмещает более 172 тысяч кубометров СПГ и оборудовано тремя уникальными винто-рулевыми колонками, которые производит на территории ССК "Звезда" завод "Сапфир". Длина судна - 300 метров, ширина - 48,8 метра, дедвейт - 81 тысяча тонн. Мощность силовой установки газовоза - 60 МВт.
"Алексей Косыгин" построен и спущен на воду с помощью одного из крупнейших в мире сухого дока. Его технические параметры впервые в России позволяют строить большинство типов существующих и перспективных судов водоизмещением до 350 тысяч тонн.
"Перед сдачей судна заказчику специалисты ССК "Звезда" провели в ноябре 2025 года газовые и ходовые испытания, при этом газовые испытания проводились на Дальнем Востоке впервые. Наладка и пуск оборудования, подготовительные работы перед началом бункеровки СПГ включали проверку работоспособности в различных режимах нагрузки", - добавили в пресс-службе ССК.
Верфь "Звезда" создается в городе Большой Камень Приморского края по поручению президента РФ Владимира Путина, оператором проекта является НК "Роснефть". Верфь предназначена для выпуска крупнотоннажных судов, судов ледового класса, специальных судов и других видов морской техники водоизмещением до 350 тысяч тонн. В портфеле заказов "Звезды" - около 60 судов, в активной стадии строительства - свыше 20 судов. Всего спущены на воду 16 судов. С 2020 по 2025 годы заказчикам переданы пять нефтеналивных танкеров типа "Афрамакс" из серии в 12 судов этого класса.
Россия Дальний Восток Большой Камень Владимир Путин Совкомфлот Роснефть
 
 
