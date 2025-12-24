Арктический танкер-газовоз, построенный в России, передали заказчику

БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ (Приморский край), 24 дек - РИА Новости. Торжественная передача заказчику первого построенного в РФ арктического танкера-газовоза СПГ "Алексей Косыгин" проходит на судостроительном комплексе "Звезда" в Приморье, передает корреспондент РИА Новости с церемонии.

"Алексей Косыгин" - ледокольный танкер класса ARC 7 стал головным в серии, которую "Звезда" строит для проекта "Арктик СПГ-2". Судно названо в честь политического и государственного деятеля, дважды Героя социалистического труда Алексея Косыгина. Торжественная передача судна состоялась внутри самого танкера-газовоза, где приглашенные гости выступили с приветственной речью, затем подняли государственный флаг РФ

"Мы долго шли к этой цели и славно ее достигли. После проведения всех видов приемо-сдаточных испытаний заказ готов к подписанию приемного акта и поднятию государственного флага Российской Федерации", - сказал на церемонии главный строитель ССК "Звезда" Игорь Протас.

Генеральный директор ССК "Звезда" Сергей Целуйко отметил, что верфь стала первой в России, сдавшей арктический газовоз.

"Этот газовоз будет ходить по Северному морскому пути и перевозить СПГ. Это достижение, это совместный труд судостроителей, наших партнеров Арктик СПГ-2, Совкомфлота и, конечно, Регистра. Мы первые в России, кто провел газовые испытания на Дальнем Востоке . Хочу еще раз всех поблагодарить, ну, а экипажу пожелать семь футов под килем", - отметил Целуйко.

Как рассказали журналистам в пресс-службе "Звезды", эти газовозы способны работать в арктических условиях, преодолевая лед толщиной более двух метров. Каждое такое судно вмещает более 172 тысяч кубометров СПГ и оборудовано тремя уникальными винто-рулевыми колонками, которые производит на территории ССК "Звезда" завод "Сапфир". Длина судна - 300 метров, ширина - 48,8 метра, дедвейт - 81 тысяча тонн. Мощность силовой установки газовоза - 60 МВт.

"Алексей Косыгин" построен и спущен на воду с помощью одного из крупнейших в мире сухого дока. Его технические параметры впервые в России позволяют строить большинство типов существующих и перспективных судов водоизмещением до 350 тысяч тонн.

"Перед сдачей судна заказчику специалисты ССК "Звезда" провели в ноябре 2025 года газовые и ходовые испытания, при этом газовые испытания проводились на Дальнем Востоке впервые. Наладка и пуск оборудования, подготовительные работы перед началом бункеровки СПГ включали проверку работоспособности в различных режимах нагрузки", - добавили в пресс-службе ССК.