Рейтинг@Mail.ru
Экс-командующий ЧФ прокомментировал строительство новых кораблей в США - РИА Новости, 24.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:29 24.12.2025
https://ria.ru/20251224/korabli-2064221973.html
Экс-командующий ЧФ прокомментировал строительство новых кораблей в США
Экс-командующий ЧФ прокомментировал строительство новых кораблей в США - РИА Новости, 24.12.2025
Экс-командующий ЧФ прокомментировал строительство новых кораблей в США
Объявленное в США строительство новых кораблей класса "линкор" может обернуться бесславной историей немецких кораблей-монстров "Тирпиц" и "Бисмарк" времен... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T04:29:00+03:00
2025-12-24T04:29:00+03:00
в мире
сша
владимир комоедов
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949721982_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_58f72a9ada28904bbd1e8eab3bb3053c.jpg
https://ria.ru/20251223/ssha-2063989165.html
https://ria.ru/20251223/tramp-2063975996.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949721982_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_752a973001ddc00b3ad2c89fb4e9b788.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, владимир комоедов, дональд трамп
В мире, США, Владимир Комоедов, Дональд Трамп
Экс-командующий ЧФ прокомментировал строительство новых кораблей в США

РИА Новости: Комоедов сравнил планы США по новым линкорам с историей "Тирпица"

© AP Photo / U.S. Navy/Information Technician Second Class Ruskin NavalАмериканский авианосец "Эйзенхауэр"
Американский авианосец Эйзенхауэр - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© AP Photo / U.S. Navy/Information Technician Second Class Ruskin Naval
Американский авианосец "Эйзенхауэр". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Объявленное в США строительство новых кораблей класса "линкор" может обернуться бесславной историей немецких кораблей-монстров "Тирпиц" и "Бисмарк" времен Второй мировой войны, заявил РИА Новости бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов.
Накануне президент США Дональд Трамп объявил о постройке двух кораблей нового класса "Трамп" для ВМС США. В общей сложности планируется построить до 25 боевых кораблей нового класса. На строительство первых таких линкоров в США будет выделено 26 миллиардов долларов. Корабли класса "Трамп", как ожидается, смогут нести ядерное оружие, будут оснащены лазерами и гиперзвуковыми ракетами.
Президент США Дональд Трамп после объявления о создании линкора класса Трамп в Мар-а-Лаго. 22 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
США не смогут построить новые боевые корабли в срок, пишут СМИ
Вчера, 05:09
"История не учит, а преподает уроки: нужно быть хорошими учениками. Это с точки зрения кораблей типа "Тирпица" и "Бисмарка". Время этих кораблей ушло", - сказал Комоедов.
При этом он отметил, что новые корабли безусловно можно вооружить новым оружием, поставить новые агрегаты и механизмы, обеспечить разведкой и связью, но все равно время этих кораблей ушло, как в итоге бесславно закончилась история немецких грозных линкоров "Тирпиц" и "Бисмарк".
"Англичане их потопили во время Второй мировой войны, при этом оба корабля фактически не участвовали в войне на море", - сказал адмирал.
Линкор "Бисмарк" водоизмещением 50 тысяч тонн был потоплен в Атлантике еще весной 1941 года. Фактически однотипный с ним линкор "Тирпиц" в боевых действиях практически не участвовал и был потоплен в ноябре 1944 года.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
США построят до 25 боевых кораблей нового класса, заявил Трамп
Вчера, 01:20
 
В миреСШАВладимир КомоедовДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала