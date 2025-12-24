https://ria.ru/20251224/korabli-2064221973.html
Экс-командующий ЧФ прокомментировал строительство новых кораблей в США
Объявленное в США строительство новых кораблей класса "линкор" может обернуться бесславной историей немецких кораблей-монстров "Тирпиц" и "Бисмарк" времен... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T04:29:00+03:00
2025-12-24T04:29:00+03:00
2025-12-24T04:29:00+03:00
в мире
сша
владимир комоедов
дональд трамп
сша
В мире, США, Владимир Комоедов, Дональд Трамп
Экс-командующий ЧФ прокомментировал строительство новых кораблей в США
РИА Новости: Комоедов сравнил планы США по новым линкорам с историей "Тирпица"
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Объявленное в США строительство новых кораблей класса "линкор" может обернуться бесславной историей немецких кораблей-монстров "Тирпиц" и "Бисмарк" времен Второй мировой войны, заявил РИА Новости бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов.
Накануне президент США Дональд Трамп
объявил о постройке двух кораблей нового класса "Трамп" для ВМС США. В общей сложности планируется построить до 25 боевых кораблей нового класса. На строительство первых таких линкоров в США будет выделено 26 миллиардов долларов. Корабли класса "Трамп", как ожидается, смогут нести ядерное оружие, будут оснащены лазерами и гиперзвуковыми ракетами.
"История не учит, а преподает уроки: нужно быть хорошими учениками. Это с точки зрения кораблей типа "Тирпица" и "Бисмарка". Время этих кораблей ушло", - сказал Комоедов
.
При этом он отметил, что новые корабли безусловно можно вооружить новым оружием, поставить новые агрегаты и механизмы, обеспечить разведкой и связью, но все равно время этих кораблей ушло, как в итоге бесславно закончилась история немецких грозных линкоров "Тирпиц" и "Бисмарк".
"Англичане их потопили во время Второй мировой войны, при этом оба корабля фактически не участвовали в войне на море", - сказал адмирал.
Линкор "Бисмарк" водоизмещением 50 тысяч тонн был потоплен в Атлантике еще весной 1941 года. Фактически однотипный с ним линкор "Тирпиц" в боевых действиях практически не участвовал и был потоплен в ноябре 1944 года.