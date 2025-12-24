Рейтинг@Mail.ru
Патриарх Кирилл наградил Захарову орденом Александра Невского - РИА Новости, 24.12.2025
13:08 24.12.2025
https://ria.ru/20251224/kirill-2064325404.html
Патриарх Кирилл наградил Захарову орденом Александра Невского
Патриарх Кирилл наградил Захарову орденом Александра Невского - РИА Новости, 24.12.2025
Патриарх Кирилл наградил Захарову орденом Александра Невского
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил директора департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ Марию Захарову орденом благоверного... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T13:08:00+03:00
2025-12-24T13:08:00+03:00
россия
москва
мария захарова
александр невский
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049597985_0:135:2832:1728_1920x0_80_0_0_ea2c300fef10b413c3f2786d0b00c82b.jpg
https://ria.ru/20251224/kreml-2064323914.html
россия
москва
россия, москва, мария захарова, александр невский, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, общество
Россия, Москва, Мария Захарова, Александр Невский, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Русская православная церковь, Общество
Патриарх Кирилл наградил Захарову орденом Александра Невского

Патриарх Кирилл наградил Захарову орденом Александра Невского II степени

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова . Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил директора департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ Марию Захарову орденом благоверного великого князя Александра Невского II степени во внимание к трудам и в связи с юбилеем, сообщается на сайте Русской православной церкви.
Мария Захарова в среду отмечает 50-летие, она родилась 24 декабря 1975 года в Москве.
"Дипломатия в сочетании с ВКС творят чудеса". Яркие цитаты Марии Захаровой
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

"Я хотела ответить на вопрос: на что рассчитывал Запад, когда вводил вот эти санкционные списки? Я вам хочу сказать, они рассчитывали на одно: что мы приползем к ним с просьбой "давайте как-то отыграем...", но они все время забывают одну и ту же вещь: ползти нам исторически мешают крылья".

Мария Захарова — об антироссийских санкциях Запада.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова выступает на VIII Международном Кремлевском благотворительном кадетском балу

"Я хотела ответить на вопрос: на что рассчитывал Запад, когда вводил вот эти санкционные списки? Я вам хочу сказать, они рассчитывали на одно: что мы приползем к ним с просьбой "давайте как-то отыграем...", но они все время забывают одну и ту же вещь: ползти нам исторически мешают крылья".

Мария Захарова — об антироссийских санкциях Запада.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
1 из 11
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

"А Лиз Трасс не так проста, как кажется. Раскусила англичанка наши коварные планы по захвату Калининградской области".

Так Захарова прокомментировала заявление экс-главы МИД Великобритании о том, что Россия якобы угрожает Прибалтике.

Директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова на пленарном заседании Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге

"А Лиз Трасс не так проста, как кажется. Раскусила англичанка наши коварные планы по захвату Калининградской области".

Так Захарова прокомментировала заявление экс-главы МИД Великобритании о том, что Россия якобы угрожает Прибалтике.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
2 из 11
© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанк

"Двадцатый пакет русофобских санкций не может обойтись без заявления о том, что Еврокомиссия улетает с планеты, покуда на ней остались русские. С нас ракета".

Такова была реакция Захаровой на действия европейской Службы внешних связей, которая разослала рекомендации избегать российских дипломатов.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве

"Двадцатый пакет русофобских санкций не может обойтись без заявления о том, что Еврокомиссия улетает с планеты, покуда на ней остались русские. С нас ракета".

Такова была реакция Захаровой на действия европейской Службы внешних связей, которая разослала рекомендации избегать российских дипломатов.

© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в медиабанк
3 из 11
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

"Предлагаю признать Европарламент спонсором идиотизма".

Так официальный представитель МИД прокомментировала резолюцию Европарламента о признании России "спонсором терроризма".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время встречи с журналистами арабских стран в Москве

"Предлагаю признать Европарламент спонсором идиотизма".

Так официальный представитель МИД прокомментировала резолюцию Европарламента о признании России "спонсором терроризма".

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
4 из 11
© Фото : МИД России

"Если бы министр обороны Италии только знал, как Зеленский борется с наркоманией! Лично уничтожает дозу за дозой".

Так Захарова прокомментировала заявление министра обороны Италии, в котором тот поблагодарил главу киевского режима Владимира Зеленского за то, что он якобы "нашел в себе силы бороться с коррупцией".

Мария Захарова

"Если бы министр обороны Италии только знал, как Зеленский борется с наркоманией! Лично уничтожает дозу за дозой".

Так Захарова прокомментировала заявление министра обороны Италии, в котором тот поблагодарил главу киевского режима Владимира Зеленского за то, что он якобы "нашел в себе силы бороться с коррупцией".

© Фото : МИД России
5 из 11
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

"К вопросу о том, что такое "привилегия" в понимании европейцев на самом деле — мыться, греться и проветривать. Как оказывается".

Захарова — в ответ на заявление на тот момент премьер-министра Эстонии Каи Каллас о том, что посещение Европы — привилегия, а не право.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова на стенде РИА Новости, представленном на Петербургском международном экономическом форуме - 2022

"К вопросу о том, что такое "привилегия" в понимании европейцев на самом деле — мыться, греться и проветривать. Как оказывается".

Захарова — в ответ на заявление на тот момент премьер-министра Эстонии Каи Каллас о том, что посещение Европы — привилегия, а не право.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
6 из 11
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

"Дипломатия в сочетании с ВКС России творят чудеса!"

Так Захарова прокомментировала слова экс-главы МИД Италии Паоло Джентилони, который назвал чудом почти месячное соблюдение перемирия в Сирии.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова представила в Музее Востока собственную коллекцию китайских чайников

"Дипломатия в сочетании с ВКС России творят чудеса!"

Так Захарова прокомментировала слова экс-главы МИД Италии Паоло Джентилони, который назвал чудом почти месячное соблюдение перемирия в Сирии.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
7 из 11
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

"Осаждалка с вызывалкой не выросли, Лиз".

Таким образом Захарова отреагировала на высказывание экс-главы МИД Великобритании Лиз Трасс о возможности "осадить" Лаврова и "вызвать на разговор" Путина.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на Российской национальной музыкальной премии Виктория-2025 в концертном зале Live Арена

"Осаждалка с вызывалкой не выросли, Лиз".

Таким образом Захарова отреагировала на высказывание экс-главы МИД Великобритании Лиз Трасс о возможности "осадить" Лаврова и "вызвать на разговор" Путина.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
8 из 11
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

"Логика понятная: тот, кому Санта не принесет подарок, должен четко усвоить — виноваты русские, пусть даже волки. Может, это западная зооместь за подсвинков?"

Так ответила Захарова на статью CNN, в которой говорилось о вине российских волков в гибели северных оленей в Финляндии.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в студии радио Sputnik на Петербургском международном экономическом форуме - 2021

"Логика понятная: тот, кому Санта не принесет подарок, должен четко усвоить — виноваты русские, пусть даже волки. Может, это западная зооместь за подсвинков?"

Так ответила Захарова на статью CNN, в которой говорилось о вине российских волков в гибели северных оленей в Финляндии.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
9 из 11
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

"Надо было договорить: "А четвертый стоит за спиной и тихо так произносит: "Кончай употреблять, у тебя выборы на носу, под которым белым-бело".

Захарова высмеяла слова Зеленского о том, что "Путиных много" — якобы один разговаривает с американцами, другой произносит речи, а третий "делает что-то другое".

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова выступает на женском Форуме в большом городе в киноконцерне Мосфильм

"Надо было договорить: "А четвертый стоит за спиной и тихо так произносит: "Кончай употреблять, у тебя выборы на носу, под которым белым-бело".

Захарова высмеяла слова Зеленского о том, что "Путиных много" — якобы один разговаривает с американцами, другой произносит речи, а третий "делает что-то другое".

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
10 из 11
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанк

Об инциденте с пощечиной президенту Франции Эммануэлю Макрону от жены Брижит на выходе из самолета:

"Подсказываю: может, это была "рука Кремля"?"

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве

Об инциденте с пощечиной президенту Франции Эммануэлю Макрону от жены Брижит на выходе из самолета:

"Подсказываю: может, это была "рука Кремля"?"

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
11 из 11

"Я хотела ответить на вопрос: на что рассчитывал Запад, когда вводил вот эти санкционные списки? Я вам хочу сказать, они рассчитывали на одно: что мы приползем к ним с просьбой "давайте как-то отыграем...", но они все время забывают одну и ту же вещь: ползти нам исторически мешают крылья".

Мария Захарова — об антироссийских санкциях Запада.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
1 из 11

"А Лиз Трасс не так проста, как кажется. Раскусила англичанка наши коварные планы по захвату Калининградской области".

Так Захарова прокомментировала заявление экс-главы МИД Великобритании о том, что Россия якобы угрожает Прибалтике.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
2 из 11

"Двадцатый пакет русофобских санкций не может обойтись без заявления о том, что Еврокомиссия улетает с планеты, покуда на ней остались русские. С нас ракета".

Такова была реакция Захаровой на действия европейской Службы внешних связей, которая разослала рекомендации избегать российских дипломатов.

© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в медиабанк
3 из 11

"Предлагаю признать Европарламент спонсором идиотизма".

Так официальный представитель МИД прокомментировала резолюцию Европарламента о признании России "спонсором терроризма".

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
4 из 11

"Если бы министр обороны Италии только знал, как Зеленский борется с наркоманией! Лично уничтожает дозу за дозой".

Так Захарова прокомментировала заявление министра обороны Италии, в котором тот поблагодарил главу киевского режима Владимира Зеленского за то, что он якобы "нашел в себе силы бороться с коррупцией".

© Фото : МИД России
5 из 11

"К вопросу о том, что такое "привилегия" в понимании европейцев на самом деле — мыться, греться и проветривать. Как оказывается".

Захарова — в ответ на заявление на тот момент премьер-министра Эстонии Каи Каллас о том, что посещение Европы — привилегия, а не право.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
6 из 11

"Дипломатия в сочетании с ВКС России творят чудеса!"

Так Захарова прокомментировала слова экс-главы МИД Италии Паоло Джентилони, который назвал чудом почти месячное соблюдение перемирия в Сирии.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
7 из 11

"Осаждалка с вызывалкой не выросли, Лиз".

Таким образом Захарова отреагировала на высказывание экс-главы МИД Великобритании Лиз Трасс о возможности "осадить" Лаврова и "вызвать на разговор" Путина.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
8 из 11

"Логика понятная: тот, кому Санта не принесет подарок, должен четко усвоить — виноваты русские, пусть даже волки. Может, это западная зооместь за подсвинков?"

Так ответила Захарова на статью CNN, в которой говорилось о вине российских волков в гибели северных оленей в Финляндии.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
9 из 11

"Надо было договорить: "А четвертый стоит за спиной и тихо так произносит: "Кончай употреблять, у тебя выборы на носу, под которым белым-бело".

Захарова высмеяла слова Зеленского о том, что "Путиных много" — якобы один разговаривает с американцами, другой произносит речи, а третий "делает что-то другое".

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
10 из 11

Об инциденте с пощечиной президенту Франции Эммануэлю Макрону от жены Брижит на выходе из самолета:

"Подсказываю: может, это была "рука Кремля"?"

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
11 из 11
"Вы посвятили жизнь трудам на дипломатическом поприще и уже более 10 лет являетесь официальным представителем Министерства иностранных дел Российской Федерации, внося большой вклад в защиту интересов нашей страны на международной арене. Во внимание к Вашим трудам и в связи с юбилейной датой полагаю справедливым удостоить Вас ордена благоверного великого князя Александра Невского (II степени)", - говорится в поздравлении патриарха Кирилла, опубликованном на сайте.
Патриарх Кирилл выразил Захаровой признательность за поддержку Русской православной церкви и пожелал юбиляру здоровья, благополучия, "помощи Божией и успехов в ответственном служении на пользу Отечества".
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Песков назвал работу Захаровой блестящей
Вчера, 13:02
 
РоссияМоскваМария ЗахароваАлександр НевскийПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьОбщество
 
 
