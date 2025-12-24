https://ria.ru/20251224/kirgiziya-2064300952.html
Киргизия не будет вводить для россиян наличие загранпаспорта для въезда
Киргизия не будет вводить для россиян наличие загранпаспорта для въезда
киргизия, россия
БИШКЕК, 24 дек - РИА Новости. Киргизия не будет вводить с января 2026 года норму о въезде россиян в республику только по загранпаспорту, сообщили РИА Новости в пресс-службе МИД республики.
"В социальных сетях появилась такая информация, что с января Кыргызстан планирует пускать россиян только по загранпаспорту. Эта информация не соответствует действительности, таких планов нет", - заявил представитель пресс-службы.
В настоящее время граждане РФ
имеют право въезжать на территорию Киргизии
по внутренним паспортам.