Рейтинг@Mail.ru
Киргизия не будет вводить для россиян наличие загранпаспорта для въезда - РИА Новости, 24.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:53 24.12.2025 (обновлено: 12:09 24.12.2025)
https://ria.ru/20251224/kirgiziya-2064300952.html
Киргизия не будет вводить для россиян наличие загранпаспорта для въезда
Киргизия не будет вводить для россиян наличие загранпаспорта для въезда - РИА Новости, 24.12.2025
Киргизия не будет вводить для россиян наличие загранпаспорта для въезда
Киргизия не будет вводить с января 2026 года норму о въезде россиян в республику только по загранпаспорту, сообщили РИА Новости в пресс-службе МИД республики. РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T11:53:00+03:00
2025-12-24T12:09:00+03:00
киргизия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/08/1920121549_0:436:2390:1780_1920x0_80_0_0_6a02619dd5805d23da6b3f65693b7a4d.jpg
https://ria.ru/20251209/tovary-2060834829.html
киргизия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/08/1920121549_17:0:2390:1780_1920x0_80_0_0_609ed04139d6e0462c674910f5d1a74a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киргизия, россия
Киргизия, Россия
Киргизия не будет вводить для россиян наличие загранпаспорта для въезда

РИА Новости: Киргизия не будет вводить норму о въезде россиян по загранпаспорту

© Sputnik / Аяна БайтемироваНовый вариант флага Киргизии подняли на центральной площади Бишкека Ала-Тоо
Новый вариант флага Киргизии подняли на центральной площади Бишкека Ала-Тоо - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© Sputnik / Аяна Байтемирова
Новый вариант флага Киргизии подняли на центральной площади Бишкека Ала-Тоо. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БИШКЕК, 24 дек - РИА Новости. Киргизия не будет вводить с января 2026 года норму о въезде россиян в республику только по загранпаспорту, сообщили РИА Новости в пресс-службе МИД республики.
"В социальных сетях появилась такая информация, что с января Кыргызстан планирует пускать россиян только по загранпаспорту. Эта информация не соответствует действительности, таких планов нет", - заявил представитель пресс-службы.
В настоящее время граждане РФ имеют право въезжать на территорию Киргизии по внутренним паспортам.
Грузовые фуры - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Путин продлил упрощенный ввоз товаров из Казахстана и Киргизии
9 декабря, 14:50
 
КиргизияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала