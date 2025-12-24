Овечкин мощно врезал канадцу, но проиграл Панарину. Антирекорд стал ближе

"Вашингтон" проиграл "Рейнджерс" в матче чемпионата НХЛ. Александр Овечкин продлил серию без заброшенных шайб, но отметился ярким силовым приемом против своего обидчика. Артемий Панарин отличился голом и передачей.

Дуэль Овечкина и Панарина перед праздниками

Оба матча против "Детройт Ред Уингз" в рамках очередной серии бэк-ту-бэк завершились для "Вашингтон Кэпиталз" поражением, но каждая из двух прошедших накануне игр заметно отличались друг от друга. Если в ходе встречи с Вашингтоне хозяева "Кэпитал Уан Арены" проиграли "Ред Уингз" (2:5) по всем статьям и были приговорены к провалу уже к середине поединка, то в ответном матче в Детройте "столичные" превосходили соперника во многих компонентах и были близки к успеху, но ограничились одним набранным очком и уступили в овертайме (2:3 ОТ).

Во второй игре с "Детройтом" "Кэпиталз" демонстрировали действительно хорошее движение шайбы, активно играли в зоне атаки, осуществляли качественный прессинг со стороны защитников и эффектную работу вдоль бортов в исполнении нападающих. Не хватило лишь реализации моментов у чужих ворот, коих создано было немало. Возможно, преображение "Вашингтона" стало следствием множественных кадровых изменений в составе команды, где Спенсер Карбери мощно перетасовал звенья.

Например, главный тренер "Кэпс" оставил Александра Овечкина без его главного центрфорварда Дилана Строума и поднял по вторую тройку Коннора Макмайкла и Джастина Сурдифа. Тем примечательным оказался тот факт, что в матче с "Детройтом" зажег Этен Фрэнк: форвард "столичных" забросил обе шайбы "Вашингтона" и сделал это после передач Строума, хотя тот играл в звене с белорусом Алексеем Протасом и Томом Уилсоном. За весь матч при игре в формате "5 на 5" Строум и Фрэнк сыграли вместе на площадке суммарно всего лишь 76 секунд, но этого оказалось достаточно, чтобы соорудить две голевые атаки.

« "Нам нужно немного уверенности. Перед нами есть живой пример в виде Овечкина — когда он несколько игр не забивал, но после стал забивать раз, два, три, и дело шло хорошо. Для этого нужно потрудиться. У нас есть свои шансы. Нужно просто собраться с силами", — отмечал Строум.

После двухматчевой серии противостояния с "Детройтом" "Вашингтон" встретился дома с "Нью-Йорк Рейнджерс". Эта игра стала последней для команд перед первой длительной паузы в сезоне НХЛ на рождественские праздники в Северной Америке. Оба коллектива уже встречались друг с другом в ходе текущего розыгрыша чемпионата, но еще в самом начале "регулярки": "Рейнджерс" на своей площадке уступили "Кэпиталз" с минимальным счетом 0:1, а автором единственного гола стал Энтони Бовиллье после передачи Александра Овечкина.

Тот матч на "Мэдисон Сквер Гарден" стал лишь одни из многих в этом сезоне, который завершился неудачей для хозяев площадки. "Рейнджерс" в текущем чемпионате ужасно играют дома: по проценту набранных очков в домашних матчах хуже "синерубашечников" во всей лиге выступает только "Ванкувер Кэнакс", а по числу заброшенных шайб на своем льду богатый клуб из Нью-Йорка и вовсе является худшим среди всех команд НХЛ.

При этом на выезде подопечные Майка Салливана выступают разительно успешнее. До игры в Вашингтоне "Рейнджерс" делили первое место в лиге по числу побед в гостевых матчах, входили в тройку лучших команд по количеству набранных в матчах на территории соперника очков, а по проценту набранных баллов шли в топ-5 чемпионата.

На фоне волнообразных результатов и игры в стане "Рейнджерс" традиционно выделяется Артемий Панарин. Звездный российский форвард забуксовал на старте чемпионата, но впоследствии набрал мощный ход и вышел в лидеры по голам, передачам и набранным очкам среди всех игроков команды в текущем розыгрыше первенства. К слову, Александр Овечкин, чью дуэль с Панариным принято рассматривать в рамках очных встреч "Вашингтона" с "Рейнджерс", к игре с "синерубашечниками" имел неудачную серию из восьми матчей подряд без заброшенных шайб и за этот период отметился только двумя результативными передачами.

Овечкин стал на шаг ближе к антирекорду

На матч против "Рейнджерс" Овечкин был заявлен в том же звене с Макмайклом и Сурдифом, как было в игре с "Детройтом". При этом из состава "Вашингтона" был исключен Иван Мирошниченко: молодой российский форвард был переведен в фарм-клуб "столичных" в АХЛ, а в основу "Кэпиталз" вернулся Райан Леонард, восстановившийся после травмы.

Подопечные Карбери хорошо сыграли в дебюте встречи и с самого начала матча окатили ворота Игоря Шестеркина несколькими атаками подряд, при этом не давая сопернику возможности наносить качественные броски по владениям Логана Томпсона. Отличный момент для того, чтобы открыть счет на первых минутах игры, был, например, у Овечкина: Александр Михайлович подловил гостей на ошибке и, вырвавшись из окружения троих игроков "синерубашечников", оказался на убойной позиции, откуда и нанес бросок в касание, но переиграть Шестеркина не смог.

В середине первого периода же игра выровнялась, чему способствовало большинство у "Рейнджерс" после двойного малого штрафа у Леонарда за игру высоко поднятой клюшкой. "Лишнего" гости из Нью-Йорка не реализовали, но свой гол оформили. Тейлор Рэддиш, который после сезона-2024/25 не пригодился "Вашингтону" и подписал контракт с "синерубашечниками", огорчил свою команду голом после скоростной контратаки "3 в 3" за пять минут до перерыва.

Впрочем, после перерыва "Вашингтон" вышел на площадку еще более заряженным. Спустя всего лишь 23 секунды после начала второго периода "Кэпиталз" благодаря классному дальнему выстрелу Джона Карлсона сравнял счет, а к середине периода и вовсе вышел вперед. Но не без доли скандала.

"Столичные" провели на редкость классный розыгрыш большинства и вывели Дилана Строума на голевой бросок, с которым, как казалось, справился Игорь Шестеркин. Российский голкипер эффектно поймал шайбу в ловушку, из-за чего Строуму оставалось только задаваться вопросом, как вратарь это сделал. Однако в дело вмешались судьи, которые после видеоповтора приняли решение засчитать "Вашингтону" гол, отметив, что шайба пусть и оказалась в ловушке Шестеркина, но все равно пересекла линию ворот. Те, кто симпатизирует "Рейнджерс", ожидаемо не согласились с таким вердиктом.

Свой протест выразили и игроки клуба из Нью-Йорка, которые благодаря голу Уилла Кайлли оперативно сравняли счет, но уже через минуту после этого Алексей Протас снова вывел "Вашингтон" вперед. Однако старания талантливого белоруса оказались напрасны. "Кэпиталз", ранее не проигравшие ни одного матча в сезоне, в которых вели в счете после первых двух периодов, откровенно провалили заключительную 20-минутку и пропустили от "Рейнджерс" пять раз подряд. Все тот же Рэдиш, а также Алексис Лафренье и Винсент Трочек отличились голами в течение пяти с небольшим минут, а под занавес встречи, когда хозяева площадки пошли ва-банк и проиграли, Артемий Панарин и Трочек поставили две жирные точки.

7:3 — "Рейнджерс" взяли реванш у "Вашингтона" и подтвердили статус команды, успешно играющей на выезде, а "Кэпиталз" потерпели седьмое поражение в последних девяти матчах. Панарин в очной дуэли с Овечкиным также оказался успешнее: в активе у Хлебушка передача на победный гол Лафренье и точный бросок в пустые ворота.

Овечкин же отличился только эффектным силовым приемом против Карсона Суси. В начале третьего периода еще при счете 3:2 в пользу "Кэпс" канадский защитник "Рейнджерс" срубил Овечкина в средней зоне, и Александр Михайлович мгновением позже в ответ мощно хитанул Суси и уронил обидчика на лед.

Если же говорить о статистике результативности, то она у 40-летнего россиянина осталась печальной. Ови не набирает очки в пяти матчах подряд, а не забивает еще дольше — девять игр кряду. Капитан "Вашингтона" стал еще на один шаг ближе к повторению личного антирекорда: в ноябре-декабре 2023 года он не забивал в 14 матчах подряд.