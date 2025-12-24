ВСУ минируют прибрежные зоны Херсона, заявил Сальдо

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости. Украинские войска минируют противопехотными минами прибрежные зоны подконтрольного им Херсона, что приводит к гибели мирных людей, заявил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Пытаясь противодействовать нашим бойцам на правом берегу Днепра, киевские формирования минируют, в том числе противопехотными минами, прибрежные зоны Херсона, особенно — на Карантинном острове. На этих минах гибнут и получают ранения мирные люди, а украинская сторона привычно пытается переложить ответственность, обвиняя российских военных", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
По его словам, мины появляются исключительно на подконтрольных киевскому режиму участках, там, куда российские войска достать не могут физически, где живут и передвигаются обычные люди.
"Ещё раз прошу херсонцев на оккупированных киевским режимом территориях соблюдать максимальную осторожность у воды и в прибрежной зоне, не подходить к подозрительным предметам", - призвал губернатор.
