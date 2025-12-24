Рейтинг@Mail.ru
ВСУ минируют прибрежные зоны Херсона, заявил Сальдо - РИА Новости, 24.12.2025
Специальная военная операция на Украине
 
17:53 24.12.2025 (обновлено: 18:00 24.12.2025)
ВСУ минируют прибрежные зоны Херсона, заявил Сальдо
херсон, вооруженные силы украины, владимир сальдо
Херсон, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Владимир Сальдо
ВСУ минируют прибрежные зоны Херсона, заявил Сальдо

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкПротивопехотная мина
Противопехотная мина. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости. Украинские войска минируют противопехотными минами прибрежные зоны подконтрольного им Херсона, что приводит к гибели мирных людей, заявил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Пытаясь противодействовать нашим бойцам на правом берегу Днепра, киевские формирования минируют, в том числе противопехотными минами, прибрежные зоны Херсона, особенно — на Карантинном острове. На этих минах гибнут и получают ранения мирные люди, а украинская сторона привычно пытается переложить ответственность, обвиняя российских военных", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
По его словам, мины появляются исключительно на подконтрольных киевскому режиму участках, там, куда российские войска достать не могут физически, где живут и передвигаются обычные люди.
"Ещё раз прошу херсонцев на оккупированных киевским режимом территориях соблюдать максимальную осторожность у воды и в прибрежной зоне, не подходить к подозрительным предметам", - призвал губернатор.
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
ВСУ атаковали Запорожскую область
Специальная военная операция на УкраинеХерсонВооруженные силы УкраиныВладимир Сальдо
 
 
