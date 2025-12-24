В Белоруссии не будет украинского сценария смены власти, заявил глава КГБ

МИНСК, 24 дек – РИА Новости. Украинский сценарий смены власти не будет реализован в Белоруссии, Украинский сценарий смены власти не будет реализован в Белоруссии, заявил глава белорусского КГБ Иван Тертель.

"Внешняя разведка и другие подразделения комитета госбезопасности работают в этом отношении … и все препятствуют тому, чтобы сценарий, похожий на украинский, заготовленный для нашей страны, не был реализован", - сказал Тертель журналистам. Видео беседы опубликовало белорусского госагентство Белта.

Он обратил внимание, что несколько меняется обстановка, те "подрывные центры" из числа выехавшей за рубеж белорусской оппозиции, которые находятся в соседних государствах, постепенно деградируют, "наращивается противостояние между отдельными из них в связи со склоками по поводу финансирования".

"Оно с учетом проблем, которые есть сейчас у западных стран, сжимается. На этот год и ближайшую перспективу выделено 30 миллионов долларов - а хотели 200 с лишним миллионов, - и этого, по их оценкам (оппозиции – ред.), не хватает", - пояснил Тертель.

При этом он обратил внимание, что трансформируется тактика противников действующей в Белоруссии власти, идет переработка подходов к достижению целей по ее смене. "Есть определенные тренды, которые сейчас пытаются реализовать. В частности, устремление к нашей молодежи, к госаппарату, реализация плана "круглого стола" (диалога оппозиции с действующей властью при международных посредниках – ред.). Заверяем вас, что эти планы не сбудутся", - сказал Тертель.

При этом он напомнил, что на территории сопредельных с Белоруссией западных государств существуют прооппозиционные незаконные военные формирования, которые курируются коллегами из иностранных спецслужб. "Но эти лица во многом могут выйти из-под контроля (спецслужб этих государств – ред.), о чем мы нашим зарубежным партнерам, соседям, говорим. Но видим пока, что меры косметического характера в основном применяются", - добавил глава белорусского КГБ.

После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, в стране прошли протестные акции оппозиции. Для пресечения акций силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции были возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Ряд представителей белорусской оппозиции выехали за рубеж, в частности в Польшу Литву , на Украину и оттуда ведут свою деятельность.