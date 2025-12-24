Рейтинг@Mail.ru
В Белоруссии не будет украинского сценария смены власти, заявил глава КГБ - РИА Новости, 24.12.2025
17:12 24.12.2025
https://ria.ru/20251224/kgb-2064417316.html
В Белоруссии не будет украинского сценария смены власти, заявил глава КГБ
В Белоруссии не будет украинского сценария смены власти, заявил глава КГБ - РИА Новости, 24.12.2025
В Белоруссии не будет украинского сценария смены власти, заявил глава КГБ
Украинский сценарий смены власти не будет реализован в Белоруссии, заявил глава белорусского КГБ Иван Тертель. РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T17:12:00+03:00
2025-12-24T17:12:00+03:00
в мире
белоруссия
польша
литва
александр вольфович
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/02/1900041585_0:43:3269:1882_1920x0_80_0_0_11d4aee93058431955084284e757094a.jpg
https://ria.ru/20251224/glava-2064383613.html
https://ria.ru/20251209/lukashenko-2060798727.html
https://ria.ru/20251224/zapad-2064331559.html
белоруссия
польша
литва
в мире, белоруссия, польша, литва, александр вольфович, вооруженные силы украины
В мире, Белоруссия, Польша, Литва, Александр Вольфович, Вооруженные силы Украины
В Белоруссии не будет украинского сценария смены власти, заявил глава КГБ

Глава КГБ Белоруссии Тертель: сценарий смены власти не будет реализован в стране

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкДворец Независимости в Минске
Дворец Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Дворец Независимости в Минске. Архивное фото
МИНСК, 24 дек – РИА Новости. Украинский сценарий смены власти не будет реализован в Белоруссии, заявил глава белорусского КГБ Иван Тертель.
"Внешняя разведка и другие подразделения комитета госбезопасности работают в этом отношении … и все препятствуют тому, чтобы сценарий, похожий на украинский, заготовленный для нашей страны, не был реализован", - сказал Тертель журналистам. Видео беседы опубликовало белорусского госагентство Белта.
Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задерживают активиста Романа Протасевича - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Глава КГБ Белоруссии рассказал о работе Протасевича против оппозиции
Вчера, 15:48
Он обратил внимание, что несколько меняется обстановка, те "подрывные центры" из числа выехавшей за рубеж белорусской оппозиции, которые находятся в соседних государствах, постепенно деградируют, "наращивается противостояние между отдельными из них в связи со склоками по поводу финансирования".
"Оно с учетом проблем, которые есть сейчас у западных стран, сжимается. На этот год и ближайшую перспективу выделено 30 миллионов долларов - а хотели 200 с лишним миллионов, - и этого, по их оценкам (оппозиции – ред.), не хватает", - пояснил Тертель.
При этом он обратил внимание, что трансформируется тактика противников действующей в Белоруссии власти, идет переработка подходов к достижению целей по ее смене. "Есть определенные тренды, которые сейчас пытаются реализовать. В частности, устремление к нашей молодежи, к госаппарату, реализация плана "круглого стола" (диалога оппозиции с действующей властью при международных посредниках – ред.). Заверяем вас, что эти планы не сбудутся", - сказал Тертель.
При этом он напомнил, что на территории сопредельных с Белоруссией западных государств существуют прооппозиционные незаконные военные формирования, которые курируются коллегами из иностранных спецслужб. "Но эти лица во многом могут выйти из-под контроля (спецслужб этих государств – ред.), о чем мы нашим зарубежным партнерам, соседям, говорим. Но видим пока, что меры косметического характера в основном применяются", - добавил глава белорусского КГБ.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Лукашенко уверен, что Белоруссии не станет легче при достижении мира
9 декабря, 13:08
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, в стране прошли протестные акции оппозиции. Для пресечения акций силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции были возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Ряд представителей белорусской оппозиции выехали за рубеж, в частности в Польшу, Литву, на Украину и оттуда ведут свою деятельность.
Госсекретарь совбеза Белоруссии Александр Вольфович говорил, что белорусские экстремисты за рубежом вынашивают план захвата приграничных районов республики и ввода туда "миротворческого" контингента Запада. В 2024 году Тертель рассказывал, что белорусские радикалы проходят в ряде европейских стран подготовку для противодействия силовикам, но основной "ударной силой" являются члены признанного в РФ и Белоруссии террористической организацией "Полка Калиновского", воюющего на Украине на стороне ВСУ, и девять "хоругвей" (боевых отрядов), базирующихся в Польше, Литве и Чехии.
Флаг Белоруссии - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Глава КГБ рассказал о слежке Запада за ситуацией в Белоруссии
Вчера, 13:42
 
В миреБелоруссияПольшаЛитваАлександр ВольфовичВооруженные силы Украины
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
