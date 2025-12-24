Рейтинг@Mail.ru
Глава КГБ Белоруссии рассказал о транзитном терроризме
24.12.2025
Глава КГБ Белоруссии рассказал о транзитном терроризме
Глава КГБ Белоруссии рассказал о транзитном терроризме
Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что наблюдается большой "транзитный терроризм" через территорию республики, пока эти попытки пресекаются.
Глава КГБ Белоруссии рассказал о транзитном терроризме

МИНСК, 24 дек – РИА Новости. Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что наблюдается большой "транзитный терроризм" через территорию республики, пока эти попытки пресекаются.
"Ведется работа, связанная с предотвращением терактов. Пока мы видим большой транзитный терроризм через нашу территорию. Он есть, он масштабный", - приводит его слова агентство Белта.
Глава КГБ отметил, что пока эти попытки пресекаются. "Мы эти попытки пресекаем, работаем, но не расслабляемся, потому что понимаем, что в случае изменения какой-то ситуации эти каналы могут быть использованы на территории Беларуси", - подчеркнул он.
Ракетный комплекс - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Министр обороны Белоруссии назвал причину размещения "Орешника" в стране
23 декабря, 17:32
 
