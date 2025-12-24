Глава КГБ Белоруссии рассказал о транзитном терроризме

"Ведется работа, связанная с предотвращением терактов. Пока мы видим большой транзитный терроризм через нашу территорию. Он есть, он масштабный", - приводит его слова агентство Белта.

Глава КГБ отметил, что пока эти попытки пресекаются. "Мы эти попытки пресекаем, работаем, но не расслабляемся, потому что понимаем, что в случае изменения какой-то ситуации эти каналы могут быть использованы на территории Беларуси", - подчеркнул он.