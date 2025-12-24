https://ria.ru/20251224/kgb-2064335217.html
Глава КГБ Белоруссии рассказал о транзитном терроризме
Глава КГБ Белоруссии рассказал о транзитном терроризме - РИА Новости, 24.12.2025
Глава КГБ Белоруссии рассказал о транзитном терроризме
Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что наблюдается большой "транзитный терроризм" через территорию республики, пока эти попытки пресекаются. РИА Новости, 24.12.2025
белоруссия
Глава КГБ Белоруссии рассказал о транзитном терроризме
КГБ Белоруссии видит масштабный транзитный терроризм через территорию республики
МИНСК, 24 дек – РИА Новости.
Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил
, что наблюдается большой "транзитный терроризм" через территорию республики, пока эти попытки пресекаются.
"Ведется работа, связанная с предотвращением терактов. Пока мы видим большой транзитный терроризм через нашу территорию. Он есть, он масштабный", - приводит его слова агентство Белта.
Глава КГБ отметил, что пока эти попытки пресекаются. "Мы эти попытки пресекаем, работаем, но не расслабляемся, потому что понимаем, что в случае изменения какой-то ситуации эти каналы могут быть использованы на территории Беларуси", - подчеркнул он.