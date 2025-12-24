Рейтинг@Mail.ru
24.12.2025
12:02 24.12.2025
В Новой Каховке при атаке беспилотника погиб мирный житель
В Новой Каховке при атаке беспилотника погиб мирный житель - РИА Новости, 24.12.2025
В Новой Каховке при атаке беспилотника погиб мирный житель
Мирный житель Новой Каховки в Херсонской области погиб и два госпитализированы после атаки дрона ВСУ на автомобиль, сообщается в Telegram-канале администрации... РИА Новости, 24.12.2025
происшествия, новая каховка, херсонская область, вооруженные силы украины
Происшествия, Новая Каховка, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
В Новой Каховке при атаке беспилотника погиб мирный житель

В Новой Каховке при атаке дрона ВСУ на автомобиль пострадали два человека

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости. Мирный житель Новой Каховки в Херсонской области погиб и два госпитализированы после атаки дрона ВСУ на автомобиль, сообщается в Telegram-канале администрации города.
"На территории города Новая Каховка в результате атаки БПЛА поврежден легковой автомобиль. Один мирный житель погиб и два с множественными травмами госпитализированы в Каховскую Центральную районную больницу", - сообщается в Telegram-канале администрации.
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Украинские дроны попытались атаковать предприятие в Оренбургской области
Вчера, 11:32
 
Происшествия Новая Каховка Херсонская область Вооруженные силы Украины
 
 
