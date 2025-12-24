https://ria.ru/20251224/kahovka-2064303822.html
В Новой Каховке при атаке беспилотника погиб мирный житель
В Новой Каховке при атаке беспилотника погиб мирный житель
Мирный житель Новой Каховки в Херсонской области погиб и два госпитализированы после атаки дрона ВСУ на автомобиль, сообщается в Telegram-канале администрации... РИА Новости, 24.12.2025
В Новой Каховке при атаке беспилотника погиб мирный житель
В Новой Каховке при атаке дрона ВСУ на автомобиль пострадали два человека