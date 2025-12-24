На Украине одобрили работу главы финмониторинга, подозреваемого в хищениях

МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Кабмин Украины положительно оценил работу главы госфинмониторинга страны Филиппа Пронина, который может быть причастен к хищениям на строительстве фортификационных сооружений во время работы главой Полтавской областной военной администрации, сообщило украинское издание "Зеркало недели".

"В правительстве высоко оценили работу главы госфинмона Филиппа Пронина и его заместителя Богдана Корольчука, которые фигурируют в деле о хищении на строительстве фортификаций. По результатам проверки служебной деятельности государственных секретарей в 2025 году Пронин получил оценку "положительно", Корольчук — "отлично", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.