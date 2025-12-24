Рейтинг@Mail.ru
24.12.2025
18:13 24.12.2025
На Украине одобрили работу главы финмониторинга, подозреваемого в хищениях
в мире
украина
донецкая народная республика
верховная рада украины
украина
донецкая народная республика
в мире, украина, донецкая народная республика, верховная рада украины
В мире, Украина, Донецкая Народная Республика, Верховная Рада Украины
На Украине одобрили работу главы финмониторинга, подозреваемого в хищениях

Правительство Украины одобрило работу Пронина, подозреваемого в хищениях

© РИА Новости / СтрингерЗдание Кабинета министров Украины в Киеве
Здание Кабинета министров Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Стрингер
Здание Кабинета министров Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Кабмин Украины положительно оценил работу главы госфинмониторинга страны Филиппа Пронина, который может быть причастен к хищениям на строительстве фортификационных сооружений во время работы главой Полтавской областной военной администрации, сообщило украинское издание "Зеркало недели".
Пронин занимал кресло главы Полтавской областной военной администрации с октября 2023 года по декабрь 2024-го. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк 3 сентября сообщил, что минимум 4,8 миллиона долларов были украдены при строительстве фортификационных сооружений в подконтрольной киевскому режиму части ДНР. По его словам, за работы отвечала Полтавская областная военная администрация. Как утверждает депутат, деньги "осели в карманах чиновников и подрядчиков", при этом занимавший в то время должность главы Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин и его заместитель знали об этой афере.
"В правительстве высоко оценили работу главы госфинмона Филиппа Пронина и его заместителя Богдана Корольчука, которые фигурируют в деле о хищении на строительстве фортификаций. По результатам проверки служебной деятельности государственных секретарей в 2025 году Пронин получил оценку "положительно", Корольчук — "отлично", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Здание правительства Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Украинских военных заподозрили в хищении 34 миллионов долларов
2 декабря, 09:15
 
В миреУкраинаДонецкая Народная РеспубликаВерховная Рада Украины
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
