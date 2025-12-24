https://ria.ru/20251224/kabmin-2064435957.html
На Украине одобрили работу главы финмониторинга, подозреваемого в хищениях
На Украине одобрили работу главы финмониторинга, подозреваемого в хищениях - РИА Новости, 24.12.2025
На Украине одобрили работу главы финмониторинга, подозреваемого в хищениях
Кабмин Украины положительно оценил работу главы госфинмониторинга страны Филиппа Пронина, который может быть причастен к хищениям на строительстве...
На Украине одобрили работу главы финмониторинга, подозреваемого в хищениях
Правительство Украины одобрило работу Пронина, подозреваемого в хищениях
МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Кабмин Украины положительно оценил работу главы госфинмониторинга страны Филиппа Пронина, который может быть причастен к хищениям на строительстве фортификационных сооружений во время работы главой Полтавской областной военной администрации, сообщило украинское издание "Зеркало недели".
Пронин занимал кресло главы Полтавской областной военной администрации с октября 2023 года по декабрь 2024-го. Депутат Верховной рады
Ярослав Железняк 3 сентября сообщил, что минимум 4,8 миллиона долларов были украдены при строительстве фортификационных сооружений в подконтрольной киевскому режиму части ДНР
. По его словам, за работы отвечала Полтавская областная военная администрация. Как утверждает депутат, деньги "осели в карманах чиновников и подрядчиков", при этом занимавший в то время должность главы Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин и его заместитель знали об этой афере.
"В правительстве высоко оценили работу главы госфинмона Филиппа Пронина и его заместителя Богдана Корольчука, которые фигурируют в деле о хищении на строительстве фортификаций. По результатам проверки служебной деятельности государственных секретарей в 2025 году Пронин получил оценку "положительно", Корольчук — "отлично", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.