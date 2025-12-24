Рейтинг@Mail.ru
Израиль обвинил ХАМАС в срыве плана Трампа
19:09 24.12.2025 (обновлено: 19:10 24.12.2025)
Израиль обвинил ХАМАС в срыве плана Трампа
Правительство Израиля заявило, что ответит на продолжающиеся, по его словам, нарушения режима прекращения огня со стороны палестинского движения ХАМАС. РИА Новости, 24.12.2025
В мире, Израиль, США, Турция, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, Хакан Фидан, ХАМАС, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), ООН, Обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Израиль, США, Турция, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, Хакан Фидан, ХАМАС, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), ООН, Обострение палестино-израильского конфликта
© AP Photo / Leo CorreaЗапуск ракет в сторону Израиля из сектора Газа
© AP Photo / Leo Correa
Запуск ракет в сторону Израиля из сектора Газа. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Правительство Израиля заявило, что ответит на продолжающиеся, по его словам, нарушения режима прекращения огня со стороны палестинского движения ХАМАС.
Поводом для заявления послужил инцидент на юге сектора Газа, где в результате подрыва бронемашины был ранен солдат Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"Их (движения ХАМАС - ред.) постоянный и непрерывный публичный отказ от разоружения является вопиющим нарушением, и сегодня их насильственные намерения были подтверждены подрывом мины, в результате которого был ранен офицер ЦАХАЛ", - говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху.
Израиль также обвиняет ХАМАС в несоблюдении мирного плана президента США Дональда Трампа.
В заявлении отмечается, что Израиль ответит "соответствующим образом".
ХАМАС в ходе переговоров с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом в среду в Анкаре заявил, что переходу ко второму этапу плана Трампа препятствуют удары Израиля по сектору Газа.
В середине ноября Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане США по Газе предлагается временное международное управление сектором Газа и создание "совета мира" под председательством Трампа. Также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом. Пока данных о составе миротворческих сил нет. СМИ сообщали, что реализация второго этапа плана Трампа задерживается из-за позиции сторон и взаимных обвинений в нарушении условий прекращения огня. По информации телеканала Sky News Arabia, арабские страны, Турция, Израиль и США могут провести еще один саммит для начала реализации второго этапа соглашения по сектору Газа.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что дальнейшая реализация мирного плана президента США Дональда Трампа по конфликту в секторе Газа под вопросом, учитывая заявления как Израиля, так и движения ХАМАС о нарушении условий этой инициативы.
