Каждый четвертый убитый Израилем палестинец - это ребенок, заявили в ООН
Каждый четвертый убитый Израилем палестинец - это ребенок, заявили в ООН - РИА Новости, 24.12.2025
Каждый четвертый убитый Израилем палестинец - это ребенок, заявили в ООН
Четверть убитых в 2025 году израильскими силами и поселенцами палестинцев - дети, сообщило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), по чьим данным общее число убитых составляет порядка 240 человек, а число нападений превысило 1100.
2025
Каждый четвертый убитый Израилем палестинец - это ребенок, заявили в ООН
ООН: 1/4 убитых израильскими силами и поселенцами палестинцев являются детьми
ЖЕНЕВА, 24 дек - РИА Новости. Четверть убитых в 2025 году израильскими силами и поселенцами палестинцев - дети, сообщило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), по чьим данным общее число убитых составляет порядка 240 человек, а число нападений превысило 1100.
"С начала года в общей сложности 238 палестинцев, включая 56 детей (24%), были убиты израильскими силами или поселенцами, в том числе 223 — израильскими силами, девять — израильскими поселенцами, и еще шесть человек, в отношении которых до сих пор неизвестно, были ли они убиты израильскими силами или поселенцами", - сообщило управление в пресс-релизе.
Лишь за последние две недели были убиты четверо палестинских детей, задокументировано 46 нападений израильских поселенцев на палестинцев, повлекших за собой жертвы, материальный ущерб.
"К настоящему моменту в 2025 году УКГВ задокументировало более 1770 нападений поселенцев, повлекших за собой жертвы или материальный ущерб в более чем 270 населенных пунктах на Западном берегу, из которых 65% произошли в провинциях Рамалла
, Наблус
и Хеврон", - говорится в заявлении.
Также в ООН
отмечают, что среднее ежемесячное число палестинцев, получивших ранения при попытке пересечь разделительную стену, за последние три месяца увеличилось более чем вдвое.
С октября 2023 года, когда израильские власти отозвали или приостановили действие большинства разрешений, позволявших палестинским рабочим и другим лицам въезжать в Восточный Иерусалим
и Израиль
, УКГВ задокументировало гибель 14 палестинцев и ранения еще 224 человек при попытке пересечь разделительную стену.
По данным минздрава сектора Газа, число погибших в секторе из-за действий израильских военных с 7 октября 2023 года превысило 70 тысяч.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС
вступило в силу 10 октября. ХАМАС в рамках этого соглашения освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года. Таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Израиль в ответ выпустил из тюрем около 2 тысяч палестинских заключенных, включая тех, кого осудили на пожизненные сроки.