Рейтинг@Mail.ru
Каждый четвертый убитый Израилем палестинец - это ребенок, заявили в ООН - РИА Новости, 24.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:47 24.12.2025
https://ria.ru/20251224/izrail-2064410296.html
Каждый четвертый убитый Израилем палестинец - это ребенок, заявили в ООН
Каждый четвертый убитый Израилем палестинец - это ребенок, заявили в ООН - РИА Новости, 24.12.2025
Каждый четвертый убитый Израилем палестинец - это ребенок, заявили в ООН
Четверть убитых в 2025 году израильскими силами и поселенцами палестинцев - дети, сообщило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), по чьим... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T16:47:00+03:00
2025-12-24T16:47:00+03:00
в мире
израиль
рамалла
наблус (провинция)
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903308840_0:301:2947:1959_1920x0_80_0_0_eba7697f67efb4bd375327904646efe1.jpg
https://ria.ru/20251223/izrail-2064159202.html
https://ria.ru/20251222/izrail-2063967735.html
https://ria.ru/20251224/konflikt-1915630213.html
израиль
рамалла
наблус (провинция)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903308840_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_27da2480dc6679ac5031059c303dae43.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, рамалла, наблус (провинция), хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Израиль, Рамалла, Наблус (провинция), ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта
Каждый четвертый убитый Израилем палестинец - это ребенок, заявили в ООН

ООН: 1/4 убитых израильскими силами и поселенцами палестинцев являются детьми

© РИА Новости / Тарек Алиян | Перейти в медиабанкПострадавшие в секторе Газа
Пострадавшие в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Тарек Алиян
Перейти в медиабанк
Пострадавшие в секторе Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЖЕНЕВА, 24 дек - РИА Новости. Четверть убитых в 2025 году израильскими силами и поселенцами палестинцев - дети, сообщило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), по чьим данным общее число убитых составляет порядка 240 человек, а число нападений превысило 1100.
"С начала года в общей сложности 238 палестинцев, включая 56 детей (24%), были убиты израильскими силами или поселенцами, в том числе 223 — израильскими силами, девять — израильскими поселенцами, и еще шесть человек, в отношении которых до сих пор неизвестно, были ли они убиты израильскими силами или поселенцами", - сообщило управление в пресс-релизе.
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
В администрации Эрдогана назвали Израиль катастрофой для Ближнего Востока
23 декабря, 18:25
Лишь за последние две недели были убиты четверо палестинских детей, задокументировано 46 нападений израильских поселенцев на палестинцев, повлекших за собой жертвы, материальный ущерб.
"К настоящему моменту в 2025 году УКГВ задокументировало более 1770 нападений поселенцев, повлекших за собой жертвы или материальный ущерб в более чем 270 населенных пунктах на Западном берегу, из которых 65% произошли в провинциях Рамалла, Наблус и Хеврон", - говорится в заявлении.
Также в ООН отмечают, что среднее ежемесячное число палестинцев, получивших ранения при попытке пересечь разделительную стену, за последние три месяца увеличилось более чем вдвое.
Максим Прево - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Глава МИД Бельгии назвал решение Израиля о новых поселениях неприемлемым
22 декабря, 22:54
С октября 2023 года, когда израильские власти отозвали или приостановили действие большинства разрешений, позволявших палестинским рабочим и другим лицам въезжать в Восточный Иерусалим и Израиль, УКГВ задокументировало гибель 14 палестинцев и ранения еще 224 человек при попытке пересечь разделительную стену.
По данным минздрава сектора Газа, число погибших в секторе из-за действий израильских военных с 7 октября 2023 года превысило 70 тысяч.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС вступило в силу 10 октября. ХАМАС в рамках этого соглашения освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года. Таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Израиль в ответ выпустил из тюрем около 2 тысяч палестинских заключенных, включая тех, кого осудили на пожизненные сроки.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреИзраильРамаллаНаблус (провинция)ХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала