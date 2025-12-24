Каждый четвертый убитый Израилем палестинец - это ребенок, заявили в ООН

ЖЕНЕВА, 24 дек - РИА Новости. Четверть убитых в 2025 году израильскими силами и поселенцами палестинцев - дети, сообщило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), по чьим данным общее число убитых составляет порядка 240 человек, а число нападений превысило 1100.

"С начала года в общей сложности 238 палестинцев, включая 56 детей (24%), были убиты израильскими силами или поселенцами, в том числе 223 — израильскими силами, девять — израильскими поселенцами, и еще шесть человек, в отношении которых до сих пор неизвестно, были ли они убиты израильскими силами или поселенцами", - сообщило управление в пресс-релизе.