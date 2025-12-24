Ивлеева разрешила предпринимательнице из Казани оформить бренд Beauty Agent

МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Блогер Анастасия Ивлеева, которой принадлежит товарный знак Agent Beauty, дала согласие на регистрацию индивидуальным предпринимателем из Казани Венерой Сибишовой похожего бренда Beauty Agent, говорится в мировом соглашении, с которым ознакомилось РИА Новости.

Сибишова в октябре обратилась в Суд по интеллектуальным правам , попросив частично прекратить правовую охрану товарного знака Ивлеевой для услуг "Управление бизнесом, организация бизнеса, бизнес-администрирование и служба офисная" ввиду его неиспользования правообладателем.

В итоге стороны заключили мировое соглашение, которое 23 декабря было утверждено судом. По его условиям Сибишова отказывается от всех заявленных требований и обязуется не оспаривать правовую охрану товарного знака Ивлеевой в дальнейшем.

Ответчица же обязуется не препятствовать регистрации товарного знака Beauty Agent и в течение трех дней с момента подписания мирового соглашения предоставить предпринимательнице письмо-согласие на использование и регистрацию товарного знака по ее заявке.

По данным Роспатента , свой товарный знак Ивлеева зарегистрировала в 2020 году для таких товаров, как химические, косметические и парфюмерные продукты, фармацевтические изделия, ножевые изделия, вилки и ложки, домашняя утварь и посуда, одежда, обувь, и таких услуг, как телекоммуникации, воспитание, образование, развлечения, обеспечение пищевыми продуктами и напитками, обеспечение временного проживания, услуги медицинские и ветеринарные.