Ивлеева разрешила предпринимательнице из Казани оформить бренд Beauty Agent
24.12.2025
Ивлеева разрешила предпринимательнице из Казани оформить бренд Beauty Agent
Блогер Анастасия Ивлеева, которой принадлежит товарный знак Agent Beauty, дала согласие на регистрацию индивидуальным предпринимателем из Казани Венерой... РИА Новости, 24.12.2025
казань
МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Блогер Анастасия Ивлеева, которой принадлежит товарный знак Agent Beauty, дала согласие на регистрацию индивидуальным предпринимателем из Казани Венерой Сибишовой похожего бренда Beauty Agent, говорится в мировом соглашении, с которым ознакомилось РИА Новости.
Сибишова в октябре обратилась в Суд по интеллектуальным правам
, попросив частично прекратить правовую охрану товарного знака Ивлеевой для услуг "Управление бизнесом, организация бизнеса, бизнес-администрирование и служба офисная" ввиду его неиспользования правообладателем.
В итоге стороны заключили мировое соглашение, которое 23 декабря было утверждено судом. По его условиям Сибишова отказывается от всех заявленных требований и обязуется не оспаривать правовую охрану товарного знака Ивлеевой в дальнейшем.
Ответчица же обязуется не препятствовать регистрации товарного знака Beauty Agent и в течение трех дней с момента подписания мирового соглашения предоставить предпринимательнице письмо-согласие на использование и регистрацию товарного знака по ее заявке.
По данным Роспатента
, свой товарный знак Ивлеева
зарегистрировала в 2020 году для таких товаров, как химические, косметические и парфюмерные продукты, фармацевтические изделия, ножевые изделия, вилки и ложки, домашняя утварь и посуда, одежда, обувь, и таких услуг, как телекоммуникации, воспитание, образование, развлечения, обеспечение пищевыми продуктами и напитками, обеспечение временного проживания, услуги медицинские и ветеринарные.
По данным открытых источников, Сибишовой в Казани
принадлежит бутик профессиональной косметики и нишевой парфюмерии Beauty Agent.