Глава МИД Ирана призвал США не обманывать мир словами о протянутой руке
19:01 24.12.2025 (обновлено: 19:12 24.12.2025)
Глава МИД Ирана призвал США не обманывать мир словами о протянутой руке
Глава МИД Ирана призвал США не обманывать мир словами о протянутой руке - РИА Новости, 24.12.2025
Глава МИД Ирана призвал США не обманывать мир словами о протянутой руке
Глава иранского МИД Аббас Аракчи призвал США не обманывать мир словами о протянутой Ирану "руке дипломатии". РИА Новости, 24.12.2025
в мире
иран
сша
ближний восток
аббас аракчи
морган ортагус
дональд трамп
иран
сша
ближний восток
Глава МИД Ирана призвал США не обманывать мир словами о протянутой руке

Аракчи: вместо обмана мира, США стоит попробовать честную дипломатию

Аббас Аракчи
Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Аббас Аракчи. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 24 дек - РИА Новости. Глава иранского МИД Аббас Аракчи призвал США не обманывать мир словами о протянутой Ирану "руке дипломатии".
Во вторник заместитель спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Морган Ортагус заявила, что Соединенные Штаты готовы к прямым переговорам с Ираном и призывают исламскую республику принять "руку дипломатии".
"Протягивать руку дипломатии" не значит посылать бомбардировщики, а потом разглагольствовать об их провале как об успехе. Вместо того чтобы обманывать мир, попробуйте настоящую, честную дипломатию", - написал Аракчи в официальном аккаунте в соцсети X.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты ИРИ. После этого исламская республика вечером 23 июня нанесла ракетный удары по базе Эль-Удейд Соединенных Штатов в Катаре, подчеркнув, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он добавил, что Израиль и ИРИ договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно было стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
Иран после ударов сообщал, что намерен восстановить объекты, подвергшиеся ударам, и продолжить развитие ядерной отрасли, в том числе за счет строительства новых атомных электростанций в исламской республике, при этом в Тегеране уточняли, что готовы пойти на шаги по выстраиванию доверия к иранской атомной отрасли в свете озабоченности Запада по поводу ядерной программы ИРИ.
В мире Иран США Ближний Восток Аббас Аракчи Морган Ортагус Дональд Трамп
 
 
