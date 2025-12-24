Ипотечное кредитование в России в ноябре выросло на 1,4 процента

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Ипотечное кредитование в России в ноябре ускорило рост до 1,4% с 1,2% в октябре, Ипотечное кредитование в России в ноябре ускорило рост до 1,4% с 1,2% в октябре, говорится в информационно-аналитическом материале Банка России "О развитии банковского сектора РФ в ноябре".

"По предварительным данным, задолженность населения по ипотеке увеличилась на 1,4% в ноябре после 1,2% в октябре. Активный рост в конце года в целом характерен для ипотечного сегмента", - говорится в документе.

Кроме того, спрос поддерживали новости об ужесточении условий "Семейной ипотеки" в 2026 году количество льготных кредитов будет ограничено одним на семью, поясняет регулятор. Ипотечный портфель на балансе банков увеличился на 1,5% (+1,4% в октябре).

Объемы выдач составили примерно 500 миллиардов рублей, как и в октябре. На кредиты с господдержкой пришлось около 80% всех выдач. Наиболее востребованной программой остается "Семейная ипотека", по ней выдано 358 миллиардов рублей (+9% к результату октября в 329 миллиардов рублей).