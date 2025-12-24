https://ria.ru/20251224/invalid--2064375452.html
В МО подали более 6,5 тыс. онлайн-заявок на выплаты по уходу за инвалидами
В МО подали более 6,5 тыс. онлайн-заявок на выплаты по уходу за инвалидами
В МО подали более 6,5 тыс. онлайн-заявок на выплаты по уходу за инвалидами
С начала 2025 года жители Подмосковья более 6,5 тысячи раз воспользовались цифровой услугой для оформления выплат по уходу за инвалидами. Об этом сообщил 360.ru
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
московская область (подмосковье)
Новости
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости.
С начала 2025 года жители Подмосковья более 6,5 тысячи раз воспользовались цифровой услугой для оформления выплат по уходу за инвалидами. Об этом сообщил 360.ru
со ссылкой на региональное министерство государственного управления.
Согласно данным ведомства, пособие предназначено для граждан, заботящихся о людях с I и II группами инвалидности, а также о пациентах, признанных нуждающимися в социальной помощи в условиях стационара.
Право на получение выплаты предоставляется жителям Московской области в возрасте от 18 до 65 лет, включая студентов заочной формы обучения и удаленных работников.
Электронная заявка подается через раздел "Поддержка" – "Доступная среда". Пользователю необходимо пройти регистрацию через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), заполнить анкету и прикрепить требуемые документы.