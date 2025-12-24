В МО подали более 6,5 тыс. онлайн-заявок на выплаты по уходу за инвалидами

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. С начала 2025 года жители Подмосковья более 6,5 тысячи раз воспользовались цифровой услугой для оформления выплат по уходу за инвалидами. Об этом сообщил С начала 2025 года жители Подмосковья более 6,5 тысячи раз воспользовались цифровой услугой для оформления выплат по уходу за инвалидами. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на региональное министерство государственного управления.

Согласно данным ведомства, пособие предназначено для граждан, заботящихся о людях с I и II группами инвалидности, а также о пациентах, признанных нуждающимися в социальной помощи в условиях стационара.

Право на получение выплаты предоставляется жителям Московской области в возрасте от 18 до 65 лет, включая студентов заочной формы обучения и удаленных работников.