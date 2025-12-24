Объем контента в сетях растет, но он становится глупее, сообщил ВЦИОМ

МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Объемы производимого в социальных сетях контента стремительно растут, но его качество, ценность и глубина падают, сообщила руководитель пресс-службы аналитического центра ВЦИОМ Яна Ширяева.
В среду в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" проходит пресс-конференция, в ходе которой эксперты ВЦИОМ представляют основные тренды 2025 года и прогнозы на 2026 год.
"Инфляция контента" в социальных сетях - это феномен текущего года. Объемы производимого контента растут стремительно, но при этом качество, его ценность теряется, падает", - сказала Ширяева в ходе пресс-конференции.
Она добавила, что короткие видео и тексты, созданные как ответ на ускорение темпа жизни, порождают более примитивный контент. При этом качество также снижается из-за широкого применения искусственного интеллекта, так как создание автоматизированного контента, ведет к тому, что материала в свободном доступе становится больше, но оригинальность содержания теряется.
"И, соответственно, усугубляющий фактор - это обучение нейросети на основе того, что уже у нас есть и существует в открытом доступе", - подчеркнула руководитель пресс-службы аналитического центра ВЦИОМ.
При этом, трендом 2025 года также стало то, что поисковые системы начали сдавать свои позиции - доля их трафика в мире во второй половине 2025 года сократилась на четверть (25%), так как пользователи стали переходить на сервисы искусственного интеллекта. Кроме того, Ширяева отметила, что в этом году в медиа пошли маркетплейсы.
"Они заняли лидирующие позиции в своих нишах и пытаются ни то, чтобы уже прорваться, но закрепиться на рекламном рынке, на информационном рынке. У всех ведущих маркетплейсов, площадок уже есть свои определенные кейсы. Например, проводятся прямые эфиры с экспертами, блогерами, которые тестируют новые возможности", - подчеркнула Ширяева.
