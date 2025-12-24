Неожиданная Индия: сокровища Востока приехали в Москву

© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Царицыно"/Наталья Мущинкина

Вводная зона — инсталляция "Сад" театрального художника Анастасии Нефедовой. Аромат от разноцветных тканевых цветов распространяется по всему залу. И это не сладкие благовония, а приятный тонкий парфюм, который ассоциируется с Востоком.

Цель выставки — проследить, как Индия повлияла на мировую культуру и прежде всего моду, поясняют кураторы экспозиции Людмила Алябьева и Екатерина Шинкарева.

Когда из далекой восточной страны в Европу впервые привезли диковинные хлопковые ткани — невесомые, тончайшие, они произвели настоящий фурор.