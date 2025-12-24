Неожиданная Индия: сокровища Востока приехали в Москву

Вводная зона — инсталляция "Сад" театрального художника Анастасии Нефедовой. Аромат от разноцветных тканевых цветов распространяется по всему залу. И это не сладкие благовония, а приятный тонкий парфюм, который ассоциируется с Востоком.
Цель выставки — проследить, как Индия повлияла на мировую культуру и прежде всего моду, поясняют кураторы экспозиции Людмила Алябьева и Екатерина Шинкарева.
Когда из далекой восточной страны в Европу впервые привезли диковинные хлопковые ткани — невесомые, тончайшие, они произвели настоящий фурор.
Благодаря Индии в Старом Свете узнали, как закрепить на хлопке красители и сделать рисунок с четким, нерасплывающимся контуром.
Экзотические ситцы появились в гостиных всех состоятельных европейцев, их поставляли на заказ. В России этим занималось купечество. А в 1920-е возник советский агиттекстиль (образцы есть на выставке).
Тонкий, легкий и прочный муслин ввозили на Европейский континент с XVII века, а в XIX столетии из этого материала стали шить маленькие белые платья — символ того времени. Это эпоха так называемой нагой моды — нарядов в стиле ампир с завышенной талией.
В витрине — индийские костюмы из муслина с вышивкой белыми и золотыми нитями.
Муслиновые платья открытого фасона не могли согреть женщин в европейском климате, и в моду вошли кашмирские шали. Они были очень дорогими. Ведь их изготавливали в Индии вручную — иногда по несколько лет.
Когда каждая европейская красавица решила, что ей нужен этот предмет гардероба, наладили производство на месте — на жаккардовых станках. Такие вещи были в два раза толще оригинальных. А в России придумали особую технику, чтобы их облегчить и утончить.
На тактильной станции можно потрогать все виды хлопка, увидеть и почувствовать, каким разным он бывает: это и твид, и вельвет, и бархат, и деним. Здесь же под стеклянным колпаком — цветок хлопка. Если снять крышку, чувствуется нежный аромат, навеянный образами Индии.
В экспозиции есть и простая белая хлопчатобумажная футболка с поясняющей инфографикой.
Оказывается, на каждую уходит 2700 литров воды — средняя норма одного человека за 2,5 года. Это заставляет задуматься об ответственном потреблении и уходе за одеждой.
Кстати, в Индии с древних времен занимались апсайклингом — творческой переработкой старых, ненужных вещей.
Из поношенных сари женщины создавали вот такие коврики, одеяльца. Ткань со временем истончалась и становилась мягкой, поэтому эти изделия использовали в том числе как покрывала для младенцев.
Современный сарафан из старых джинсов — тоже экспонат по теме апсайклинга.
Рядом классические синие джинсы. Казалось бы, какое отношение эти предметы имеют к Индии? Но именно оттуда привезли "короля красителей" индиго.
На Руси синий тоже очень высоко ценили — все крестьянские девушки мечтали о сарафане такого цвета.
Справа — исторический костюм русской крестьянки из ситца. А рядом — бренда Gapanovich, сделанный из ивановских ситцев для Этнографического музея в Санкт-Петербурге.
Из Индии в Европу пришли и разнообразные паттерны: полоска, горох, пейсли ("восточный огурец"), анималистические мотивы, цветы. Этому посвящен отдельный зал.
Свитер с оленем — как из гардероба Марка Дарси из "Дневника Бриджит Джонс".
Анималистические мотивы — везде. Индия в том или ином виде наверняка найдется в шкафу у каждого.
Представлены мужские шали из штатов, где сохранилась племенная культура. Вещь, демонстрирующая статус. Вышитых ракушками человечков столько же, сколько побежденных вождем врагов.
От маленького белого платья — к маленькому черному, традиционно ассоциирующемуся с Габриель Шанель. Это символ ее времени. И манифест минимализма, свободы, эмансипации.
Психоделическая эстетика в Европе и Америке в 1960-е возникла во многом под влиянием Индии. У молодежи были в моде турне в эту страну. Битлы тоже там побывали. Вернулись просветленными, в пиджаках неру и рубашках с пейсли.
В разделе, посвященном этой теме, — например, костюм британского дизайнера Теи Портер с психоделическими узорами. В зале "Портал психодела" можно устроиться на коврах на полу, слушать релакс-музыку и смотреть на большой экран, где сменяются, перетекая друг в друга, яркие разноцветные волны, круги.
Инсталляция "Пижамный шик". Этот предмет гардероба изготавливали из шелка, привозимого в том числе из Индии. Обратите внимание на работу Сеил Чапман, которая одевала Мэрилин Монро, а также на модели от Дольче и Габбаны, Валентино.
В центре — композиция в духе Марии Антуанетты, напоминающая тарелку с пирожными. На ней — мюли, исторические тюрбаны, туфли с загнутыми мысами. По словам куратора, есть две версии возникновения такой обуви: по одной — загнутый мыс повторял форму усов раджпутов, по другой — позволял не задевать полы длинной одежды.
В этой витрине — всевозможные виды вышивки на обуви и аксессуарах. Посередине —легендарная сумка Шанель 2.55. Кураторы объяснили, почему она здесь оказалась.
В Индии были женщины-правительницы, своего рода амазонки. Они всегда имели при себе маленькие сумочки-кошельки — это символ самостоятельности и независимости. Как и аксессуар, созданный знаменитой француженкой, который можно было носить на плече, освобождая руки.
Как продолжение темы свободы — современные модные кросс-боди, поясные сумки российских брендов.
Из Дели в Москву прибыли подлинные платья махараджей с драгоценной вышивкой, которую, кстати, для одеяний правителей выполняли исключительно мужчины. Тут же — красивые традиционные свадебные наряды.
Продолжая свадебную тему, с историческими вещами перекликаются творения известных дизайнеров. Платье начала XX века принцесс-стайл окружают манекены в роскошных нарядах Ива Сен-Лорана, Дольче и Габбаны, Оскара де ла Ренты.
И конечно, есть зал всевозможных модификаций сари — разных технологий ручного ткачества и техники окрашивания.
Впечатляет, как выглядит этот наряд индийских женщин в развернутом виде — это просто полотно в несколько метров.
Выставка будет работать до 12 апреля.
