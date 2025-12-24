Рейтинг@Mail.ru
Индия готова работать c Россией, несмотря на давление, заявил Оверчук - РИА Новости, 24.12.2025
10:52 24.12.2025
Индия готова работать c Россией, несмотря на давление, заявил Оверчук
Индия готова работать c Россией, несмотря на давление, заявил Оверчук - РИА Новости, 24.12.2025
Индия готова работать c Россией, несмотря на давление, заявил Оверчук
Индия готова работать c Россией, несмотря на внешнее давление со стороны Запада, заявил российский вице-премьер Алексей Оверчук. РИА Новости, 24.12.2025
в мире
индия
россия
сша
алексей оверчук
владимир путин
дональд трамп
евразийский экономический союз
индия
россия
сша
Индия готова работать c Россией, несмотря на давление, заявил Оверчук

Оверчук: Индия готова работать с Россией, несмотря на давление Запада

Государственные флаги России и Индии
Государственные флаги России и Индии
© РИА Новости / Виталий Аньков
Государственные флаги России и Индии. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Индия готова работать c Россией, несмотря на внешнее давление со стороны Запада, заявил российский вице-премьер Алексей Оверчук.
"Да, и дальше готова работать, и переговоры идут", - сказал Оверчук в интервью телеканалу "Россия 24".
Президент РФ Владимир Путин на торжественном приеме в его честь в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Путин описал отношения России и Индии индийской поговоркой
5 декабря, 18:55
Он напомнил, что накануне визита 4-5 декабря президента РФ Владимира Путина в Индию состоялся первый раунд торговых переговоров между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Индией о возможном заключении соглашения о зоне свободной торговли.
"Кстати говоря, (раунд - ред.) прошел довольно неплохо. Поэтому эти переговоры тоже у нас сейчас идут... Все понимают, что в сегодняшних обстоятельствах очень важно зафиксировать условия торговли, чтобы гарантировать доходы для своих товаропроизводителей", - добавил Оверчук.
Вице-премьер напомнил, что Индия - это очень близкая и дружественная России страна.
"Поэтому действительно с нами хотят работать, с нами хотят торговать. И мы это видим, это подтверждается конкретными договоренностями", - отметил он.
Алексей Оверчук - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Российская экономика развернулась на Восток, заявил Оверчук
Вчера, 10:41
В конце ноября Индия и ЕАЭС провели первый раунд переговоров о возможном заключении соглашения о зоне свободной торговли. По словам президента РФ, создание такой ЗСТ способствовало бы наращиванию коммерческих связей Индии и России.
Президент США Дональд Трамп 27 августа ввел дополнительную пошлину на импорт из Индии в 25%, в результате чего совокупная ставка достигла 50% - это один из самых высоких тарифов Вашингтона. Решение связано с якобы резким ростом закупок российской нефти республикой - по данным американских властей, ее доля в импорте страны выросла с менее чем 1% до 42% после 2022 года, - а также с провалом торговых переговоров: пять раундов завершились безрезультатно, несмотря на ожидания индийских властей, что пошлины будут ограничены на уровне 15%.
В Индии называют меры США "необоснованными и несправедливыми", но подчеркивают готовность к диалогу и дальнейшему поиску компромисса. Индийские власти также указывают, что критика Соединенных Штатов носит избирательный характер, так как аналогичные закупки российской нефти продолжают Китай и Евросоюз.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Путин рассказал о проекте российско-индийского фармацевтического завода
5 декабря, 12:27
 
В мире, Индия, Россия, США, Алексей Оверчук, Владимир Путин, Дональд Трамп, Евразийский экономический союз
 
 
