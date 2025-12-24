Рейтинг@Mail.ru
Роскачество выявило кишечную палочку в икре пяти торговых марок - РИА Новости, 24.12.2025
06:15 24.12.2025
Роскачество выявило кишечную палочку в икре пяти торговых марок
Роскачество выявило кишечную палочку в икре пяти торговых марок - РИА Новости, 24.12.2025
Роскачество выявило кишечную палочку в икре пяти торговых марок
Роскачество выявило бактерии группы кишечной палочки в икре лососевых пяти торговых марок, при этом во всей проверенной продукции отсутствуют патогенные... РИА Новости, 24.12.2025
роскачество
ашан
русское море
красная икра
общество
2025
Новости
Роскачество выявило кишечную палочку в икре пяти торговых марок

Красная икра
Красная икра. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Роскачество выявило бактерии группы кишечной палочки в икре лососевых пяти торговых марок, при этом во всей проверенной продукции отсутствуют патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонелла и стафилококк, а также не обнаружены паразиты и их личинки, рассказали РИА Новости в организации по итогам проведенного исследования закупленной продукции.
Исследовалась продукция следующих торговых марок: "Московский рыбокомбинат", "Русское Море", "Красное золото", "Деликатеска", "Красная икра", "Очень нежная", "365 дней", "Камчатское море", "Меридиан", "Москва на волне", "Путина", "Ашан", "Корсаков", "Тунгутун", "Авача", "Вкусвилл", "Сахалинский Икорный Дом", "МорМер", "Тунайча", "Горчаков", Metro Chef.
Отмечается, что во всей проверенной продукции отсутствуют патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонелла, сульфитредуцирующие клостридии, золотистый стафилококк и плесень. Кроме того, не обнаружены паразиты и их личинки.
"Бактерии группы кишечной палочки были выявлены в икре пяти торговых марок: "Московский рыбокомбинат", "Русское Море", "Красное золото", "Деликатеска", "Красная икра". У икры "МорМер", "Горчаков" выявлено превышение КМАФАнМ (общая бактериальная обсемененность - ред.)", - рассказали в организации.
В икре "Москва на волне" выявлено превышение норм технического регламента по количеству дрожжей. Также у образцов двух марок во вкусе отмечена горечь, еще в одном - горечь и острота, а в другом - горечь и кисловатое послевкусие, кислый запах. Согласно ГОСТу и стандарту Роскачества это нарушение, однако икра изготовлена по нормам технических условий (ТУ), поэтому зафиксировано только несоответствие требованиям организации.
Икра марки "Деликатеска", изготовленная по ГОСТу, не соответствует стандарту по количеству соли - 3,2% против принятых 4-7% в зависимости от сорта, указали в организации. Продукция марки "365 дней", произведенная по нормам технических условий, не соответствует стандарту Роскачества (2-5%), соли в ней больше 5%.
"Жидкость, вытекшая из лопнувших икринок, называется "джус". Количественное содержание джуса в икре не регулируется. Поэтому требования к его содержанию установлены в стандарте Роскачества - не более 1% джуса от общей массы. В этом исследовании в 12 банках было от 1,6% до 9,3% джуса", - добавили там.
В то же время в Роскачестве поделились, что у марки "Авача" на банке указано "икра горбуши", но по ДНК-тесту это более дорогая икра кеты. Формально это нарушение технического регламента. "Но поскольку это "подмена" более дорогой икрой, скорее всего это результат ошибки на производстве", - пояснили там.
По итогам исследования ряд производителей сообщил о проведении внутренних проверок, усилении контроля качества продукции и дополнительной работе с персоналом. Торговая сеть Metro направила запрос поставщику марки "Горчаков", ритейлер "Ашан" провел корректирующие мероприятия с производителями марок "Ашан" и "Авача".
РоскачествоАшанРусское мореКрасная икраОбщество
 
 
