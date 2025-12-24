Роскачество выявило кишечную палочку в икре пяти торговых марок

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Роскачество выявило бактерии группы кишечной палочки в икре лососевых пяти торговых марок, при этом во всей проверенной продукции отсутствуют патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонелла и стафилококк, а также не обнаружены паразиты и их личинки, рассказали РИА Новости в организации по итогам проведенного исследования закупленной продукции.

Отмечается, что во всей проверенной продукции отсутствуют патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонелла, сульфитредуцирующие клостридии, золотистый стафилококк и плесень. Кроме того, не обнаружены паразиты и их личинки.

"Бактерии группы кишечной палочки были выявлены в икре пяти торговых марок: "Московский рыбокомбинат", "Русское Море", "Красное золото", "Деликатеска", "Красная икра". У икры "МорМер", "Горчаков" выявлено превышение КМАФАнМ (общая бактериальная обсемененность - ред.)", - рассказали в организации.

В икре "Москва на волне" выявлено превышение норм технического регламента по количеству дрожжей. Также у образцов двух марок во вкусе отмечена горечь, еще в одном - горечь и острота, а в другом - горечь и кисловатое послевкусие, кислый запах. Согласно ГОСТу и стандарту Роскачества это нарушение, однако икра изготовлена по нормам технических условий (ТУ), поэтому зафиксировано только несоответствие требованиям организации.

Икра марки "Деликатеска", изготовленная по ГОСТу, не соответствует стандарту по количеству соли - 3,2% против принятых 4-7% в зависимости от сорта, указали в организации. Продукция марки "365 дней", произведенная по нормам технических условий, не соответствует стандарту Роскачества (2-5%), соли в ней больше 5%.

"Жидкость, вытекшая из лопнувших икринок, называется "джус". Количественное содержание джуса в икре не регулируется. Поэтому требования к его содержанию установлены в стандарте Роскачества - не более 1% джуса от общей массы. В этом исследовании в 12 банках было от 1,6% до 9,3% джуса", - добавили там.

В то же время в Роскачестве поделились, что у марки "Авача" на банке указано "икра горбуши", но по ДНК-тесту это более дорогая икра кеты. Формально это нарушение технического регламента. "Но поскольку это "подмена" более дорогой икрой, скорее всего это результат ошибки на производстве", - пояснили там.