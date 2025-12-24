Рейтинг@Mail.ru
В Белом доме назвали Guardian рупором леваков - РИА Новости, 24.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:30 24.12.2025
https://ria.ru/20251224/guardian-2064477809.html
В Белом доме назвали Guardian рупором леваков
В Белом доме назвали Guardian рупором леваков - РИА Новости, 24.12.2025
В Белом доме назвали Guardian рупором леваков
Помощник пресс-секретаря Белого дома Лиз Хьюстон раскритиковала британскую газету Guardian за распространение информации о возможных отклонениях в психическом... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T23:30:00+03:00
2025-12-24T23:30:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
джо байден
каролин левитт
администрация президента сша
the guardian
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151459/88/1514598853_0:72:3072:1800_1920x0_80_0_0_f0836b1715a1db571c2f1b1685814543.jpg
https://ria.ru/20250717/tramp-2029806830.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151459/88/1514598853_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_993b32024569530bde6b112289498f96.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, джо байден, каролин левитт, администрация президента сша, the guardian
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Каролин Левитт, Администрация президента США, The Guardian
В Белом доме назвали Guardian рупором леваков

Белый дом раскритиковал Guardian за новость о якобы ухудшении здоровья Трампа

© РИА Новости / Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Алексей Агарышев
Перейти в медиабанк
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Помощник пресс-секретаря Белого дома Лиз Хьюстон раскритиковала британскую газету Guardian за распространение информации о возможных отклонениях в психическом здоровье президента США Дональда Трампа.
Издание опубликовало материал, в котором описывает различные случаи "неразберихи" в словах американского лидера и утверждает, что его повеление на втором президентском сроке можно описать как непредсказуемое и странное, что вызывает вопросы о его ментальных способностях.
«
"Guardian - это рупор леваков, которому должно быть глубоко стыдно публиковать этот мусор", - привела газета полученный комментарий Хьюстон по этой теме.
Также помощник пресс-секретаря отметила, что неустанное трудолюбие Трампа, его непревзойденная энергия и историческая открытость резко контрастируют с тем, что было в течение последних четырех лет, когда СМИ намеренно скрывали от американцев серьезный психический и физический упадок бывшего президента Джо Байдена.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 1 декабря заявила, что кардиологическое обследование Трампа показало нормальные результаты, сердце и сосуды американского лидера - в отличном состоянии. Трамп 2 декабря ответил усмешкой на ситуацию, когда его здоровье вызывает большее беспокойство, чем состояние Байдена.
Президент США Дональд Трамп во время встречи в Вашингтоне с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
Врачи обнаружили у Трампа хроническое заболевание
17 июля, 21:07
 
В миреСШАДональд ТрампДжо БайденКаролин ЛевиттАдминистрация президента СШАThe Guardian
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала