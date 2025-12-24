МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Помощник пресс-секретаря Белого дома Лиз Хьюстон раскритиковала британскую газету Guardian за распространение информации о возможных отклонениях в психическом здоровье президента США Дональда Трампа.
Издание опубликовало материал, в котором описывает различные случаи "неразберихи" в словах американского лидера и утверждает, что его повеление на втором президентском сроке можно описать как непредсказуемое и странное, что вызывает вопросы о его ментальных способностях.
"Guardian - это рупор леваков, которому должно быть глубоко стыдно публиковать этот мусор", - привела газета полученный комментарий Хьюстон по этой теме.
Также помощник пресс-секретаря отметила, что неустанное трудолюбие Трампа, его непревзойденная энергия и историческая открытость резко контрастируют с тем, что было в течение последних четырех лет, когда СМИ намеренно скрывали от американцев серьезный психический и физический упадок бывшего президента Джо Байдена.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 1 декабря заявила, что кардиологическое обследование Трампа показало нормальные результаты, сердце и сосуды американского лидера - в отличном состоянии. Трамп 2 декабря ответил усмешкой на ситуацию, когда его здоровье вызывает большее беспокойство, чем состояние Байдена.
