Путин поручил представить предложения по тесту на управление дронами в ГТО

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Владимир Путин по итогам заседания Совета при президенте по развитию физкультуры и спорта поручил представить предложения о включении в ГТО теста на управление беспилотниками.
"Представить предложения: о включении во всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне" испытания (теста), предусматривающего управление беспилотными летательными аппаратами", — говорится в перечне поручений.
Соответствующий доклад правительство должно представить до 15 апреля 2026 года, ответственный — премьер-министр Михаил Мишустин.
Помимо этого, президент поручил:
- разработать целевые показатели по укреплению здоровья и физическому развитию детей, включая готовность к военной службе;
- законодательно закрепить необходимость поднимать российский флаг на официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях;
- обеспечить несовершеннолетним спортсменам бесплатное участие в соревнованиях на спортивные разряды;
- подготовить проведение соревнований "Школьная лига" по наиболее популярным видам спорта во всех регионах;
- внести поправки, которые отнесут деятельность по физподготовке детей к образовательной;
- представить индивидуальные учебные планы для спортсменов сборных команд;
- доработать и утвердить меры по развитию детско-юношеского спорта;
- разработать программу личной поддержки детей-сирот, занимающихся спортом;
- приравнять звание заслуженного работника физкультуры и спорта, полученное гражданами на Украине, к российскому;
- подготовить поправки для создания реестра тренеров с данными о квалификации;
- регионам — поощрять тренеров за подготовку спортсменов высокого класса;
- разработать и утвердить стратегию развития спортивной медицины до 2030 года.
