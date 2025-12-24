Госдума рассмотрит законопроект о передвижных аптеках

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Госдума в январе рассмотрит в первом чтении законопроект о передвижных аптеках, сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

"Буквально после праздников мы выходим на пленарную неделю. В рамках пленарной недели на пленарном заседании будет рассматриваться вопрос в первом чтении о передвижных аптеках", - сказал Леонов на пресс-конференции.