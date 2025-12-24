https://ria.ru/20251224/gosduma-2064405057.html
Госдума рассмотрит законопроект о передвижных аптеках
Госдума рассмотрит законопроект о передвижных аптеках - РИА Новости, 24.12.2025
Госдума рассмотрит законопроект о передвижных аптеках
Госдума в январе рассмотрит в первом чтении законопроект о передвижных аптеках, сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T16:36:00+03:00
2025-12-24T16:36:00+03:00
2025-12-24T16:36:00+03:00
общество
госдума рф
единая россия
медицина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155161/37/1551613721_173:0:3640:1950_1920x0_80_0_0_77a53e79d47004e69eae2c9e5bfc432b.jpg
https://ria.ru/20251224/mishustin-2064380868.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155161/37/1551613721_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_371e3e13f12fea0b0a3fec252f1cb4c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, госдума рф, единая россия, медицина
Общество, Госдума РФ, Единая Россия, Медицина
Госдума рассмотрит законопроект о передвижных аптеках
Госдума рассмотрит законопроект о передвижных аптеках в январе