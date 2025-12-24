Рейтинг@Mail.ru
24.12.2025
16:08 24.12.2025
В Госдуме назвали проект Зеленского неосуществимым на практике
В Госдуме назвали проект Зеленского неосуществимым на практике - РИА Новости, 24.12.2025
В Госдуме назвали проект Зеленского неосуществимым на практике
Проект Владимира Зеленского по урегулированию военного конфликта на Украине является имитацией мирного процесса, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского РИА Новости, 24.12.2025
В Госдуме назвали проект Зеленского неосуществимым на практике

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© AP Photo / Peter Dejong
Владимир Зеленский. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости. Проект Владимира Зеленского по урегулированию военного конфликта на Украине является имитацией мирного процесса, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.
Как сообщил ряд СМИ, Зеленский представил проект в среду в ходе общения с украинскими журналистами. Среди его пунктов отказ Киева отводить войска из российских регионов, но РФ при этом предлагается выйти из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей. При этом Украина хочет контролировать Запорожскую АЭС вместе с США и без участия России.
"Все планы, которые предлагает Зеленский, являются лишь имитацией мирного урегулирования и на практике не осуществимы", - сказал Шеремет.
По его словам, Зеленский опрометчиво отметает все реальные планы по урегулированию конфликта, предлагаемые российской стороной, тем самым сознательно затягивая процесс.
"С Зеленским "каши никто не сварит". Пока все его... планы являются лишь блефом и надеждой отдышаться в бессмысленной попытке хоть на время остановить отступление ВСУ", - сказал депутат.
Рогов раскритиковал план Зеленского по урегулированию на Украине
