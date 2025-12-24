СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости. Проект Владимира Зеленского по урегулированию военного конфликта на Украине является имитацией мирного процесса, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

По его словам, Зеленский опрометчиво отметает все реальные планы по урегулированию конфликта, предлагаемые российской стороной, тем самым сознательно затягивая процесс.