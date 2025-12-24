Рейтинг@Mail.ru
В Госдуму внесли проект о приоритете кровных родственников при усыновлении
15:13 24.12.2025
В Госдуму внесли проект о приоритете кровных родственников при усыновлении
В Госдуму внесли проект о приоритете кровных родственников при усыновлении
общество
петр толстой
госдума рф
Общество, Петр Толстой, Госдума РФ
Общество, Петр Толстой, Госдума РФ
В Госдуму внесли проект о приоритете кровных родственников при усыновлении

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект о приоритете кровных родственников при усыновлении или опеке ребенка, потерявшего родителей, соответствующий проект размещен в думской электронной базе.
"Дополнить Семейный кодекс Российской Федерации новой статьей 123.1, которая устанавливает очередность между лицами, желающими усыновить или взять под опеку (попечительство) ребенка, а равно снимает внутренние противоречия между статьями 10 и 13 федерального закона "Об опеке и попечительстве". Указанная статья также определяет приоритет прав близких родственников перед иными лицами", - сказано в пояснительной записке.
Как отмечается в документах, проектом устанавливается, что устройство ребенка на воспитание в семью граждан каждой последующей очереди допускается, только если граждане предшествующих очередей отсутствуют, либо они не дали согласия принять ребенка на воспитание, либо они не могут быть усыновителями или опекунами в соответствии с положениями действующего законодательства, а равно если судом установлено, что передача ребенка лицу из предыдущей очереди не соответствует его интересам.
"Законопроект устанавливает приоритет кровной семьи в очереди на усыновление или опеку. Важно не просто найти ребенку семью, а по возможности сохранить живую связь между родственниками, оставить ребенка среди тех, кто его по-настоящему любит", - написал один из авторов проекта, вице-спикер Госдумы Петр Толстой в своем Telegram-канале.
Он добавил, согласно законопроекту, органы опеки обязаны принять необходимые меры к розыску кровных родственников ребенка, потерявшего маму и папу.
Петр Толстой
Госдума РФ
 
 
