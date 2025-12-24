В Госдуму внесли проект о приоритете кровных родственников при усыновлении

"Дополнить Семейный кодекс Российской Федерации новой статьей 123.1, которая устанавливает очередность между лицами, желающими усыновить или взять под опеку (попечительство) ребенка, а равно снимает внутренние противоречия между статьями 10 и 13 федерального закона "Об опеке и попечительстве". Указанная статья также определяет приоритет прав близких родственников перед иными лицами", - сказано в пояснительной записке.

Как отмечается в документах, проектом устанавливается, что устройство ребенка на воспитание в семью граждан каждой последующей очереди допускается, только если граждане предшествующих очередей отсутствуют, либо они не дали согласия принять ребенка на воспитание, либо они не могут быть усыновителями или опекунами в соответствии с положениями действующего законодательства, а равно если судом установлено, что передача ребенка лицу из предыдущей очереди не соответствует его интересам.