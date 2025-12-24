Голикова примет участие в акции "Елка желаний"

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова исполнит желания троих детей в рамках акции "Елка желаний".
Вице-премьер по традиции приняла участие в акции "Елка желаний". Голикова сняла с елки шарики желаний двоих детей из Красноярского края. Тринадцатилетний Иван мечтает о цифровом микроскопе, четырехлетний Лев - о наборе для опытов. Девочка Алина семи лет из Татарстана мечтает об интерактивном глобусе.
"Какие-то очень активные детки с точки зрения техники. Но, конечно, мы обязательно исполним желания ребят из Красноярского края и Республики Татарстан", - сказала Голикова.
Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. За это время выполнено уже более 320 тысяч желаний. Цель акции – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
