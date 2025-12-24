Рейтинг@Mail.ru
Голикова примет участие в акции "Елка желаний" - РИА Новости, 24.12.2025
11:06 24.12.2025
Голикова примет участие в акции "Елка желаний"
Голикова примет участие в акции "Елка желаний"
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова исполнит желания троих детей в рамках акции "Елка желаний". РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T11:06:00+03:00
2025-12-24T11:06:00+03:00
Общество, Россия, Красноярский край, Татьяна Голикова
Голикова примет участие в акции "Елка желаний"

Татьяна Голикова исполнит мечты трех детей в рамках "Елки желаний"

Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова принимает участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний"
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова принимает участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний"
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова исполнит желания троих детей в рамках акции "Елка желаний".
Вице-премьер по традиции приняла участие в акции "Елка желаний". Голикова сняла с елки шарики желаний двоих детей из Красноярского края. Тринадцатилетний Иван мечтает о цифровом микроскопе, четырехлетний Лев - о наборе для опытов. Девочка Алина семи лет из Татарстана мечтает об интерактивном глобусе.
"Какие-то очень активные детки с точки зрения техники. Но, конечно, мы обязательно исполним желания ребят из Красноярского края и Республики Татарстан", - сказала Голикова.
Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. За это время выполнено уже более 320 тысяч желаний. Цель акции – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Президент РФ Владимир Путин принимает участие во всероссийской благотворительной акции Елка желаний - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Стало известно, какие новогодние желания детей исполнит Путин
3 декабря, 15:07
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
