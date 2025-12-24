Глава СПЧ призвал заниматься детьми мигрантов по приезде в Россию

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Детьми мигрантов в России необходимо заниматься по их приезде в страну, они не должны пропускать обучение в школах, заявил председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

"Мы не должны допускать, чтобы малолетние дети (мигрантов - ред.) не ходили в школу, а, как в XIX веке, помогали на базаре своим родителям. Как только ребенок приезжает в Россию , надо им заниматься. Это не выкручивание рук, не нарушение прав, это великое достижение цивилизации - все дети учатся", - сказал Фадеев на встрече с журналистами.

Он отметил, что если ребенок не может сдать вступительный экзамен по русскому языку, то ему нужно "вернуться в свою страну". Кроме того, глава СПЧ призвал снова обратить внимание на вопрос сложности этого экзамена.