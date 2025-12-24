https://ria.ru/20251224/glava-2064442812.html
Глава СПЧ призвал заниматься детьми мигрантов по приезде в Россию
Глава СПЧ призвал заниматься детьми мигрантов по приезде в Россию - РИА Новости, 24.12.2025
Глава СПЧ призвал заниматься детьми мигрантов по приезде в Россию
Детьми мигрантов в России необходимо заниматься по их приезде в страну, они не должны пропускать обучение в школах, заявил председатель Совета при президенте РФ РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T18:36:00+03:00
2025-12-24T18:36:00+03:00
2025-12-24T18:36:00+03:00
общество
россия
валерий фадеев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156287/10/1562871036_0:26:2930:1674_1920x0_80_0_0_44f4c648e5f59facf80f47febd0fc428.jpg
https://ria.ru/20251122/migranty-2056750023.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156287/10/1562871036_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_77406e2aa72884ab56f4da441b134690.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, валерий фадеев
Общество, Россия, Валерий Фадеев
Глава СПЧ призвал заниматься детьми мигрантов по приезде в Россию
Глава СПЧ Фадеев: дети мигрантов не должны пропускать обучение в школах
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Детьми мигрантов в России необходимо заниматься по их приезде в страну, они не должны пропускать обучение в школах, заявил председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.
"Мы не должны допускать, чтобы малолетние дети (мигрантов - ред.) не ходили в школу, а, как в XIX веке, помогали на базаре своим родителям. Как только ребенок приезжает в Россию
, надо им заниматься. Это не выкручивание рук, не нарушение прав, это великое достижение цивилизации - все дети учатся", - сказал Фадеев
на встрече с журналистами.
Он отметил, что если ребенок не может сдать вступительный экзамен по русскому языку, то ему нужно "вернуться в свою страну". Кроме того, глава СПЧ призвал снова обратить внимание на вопрос сложности этого экзамена.
"Надо больше доверия школам, педагогам, директорам. Мне-то представлялось, что школа сама должна принимать решение – брать этого ребенка или не брать, потому что ей учить. Мне кажется, это ключевой момент – школа должна принимать решение. Поскольку у нас атмосфера борьбы с коррупцией, решили формализовать эти процедуры и перевести все в тесты. Здесь все-таки не коррупционеры, а педагоги, директора – я бы им все-таки доверился", - добавил Фадеев.