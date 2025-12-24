Глава КГБ Белоруссии рассказал о работе Протасевича против оппозиции

МИНСК, 24 дек - РИА Новости. Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель рассказал, что считавшийся оппозиционером, но оказавшийся разведчиком Роман Протасевич информировал силовиков о сценариях протестов белорусской оппозиции в 2020 году и о создании ею "подрывных центров".

Тертель рассказал, что в 2020 году после президентских выборов силовики ежедневно обсуждали замыслы протестов оппозиции, в том числе информацию об участниках, организаторах и местах проведения протестов.

"В этой информации был серьезный процент данных, которые добывались Протасевичем . Поэтому наши правоохранительные органы действовали в тот период достаточно уверенно, знали, как ситуация будет развиваться", - приводит слова Тертеля агентство Белта.

Он добавил, что полностью благодаря работе Протасевича силовики владели динамикой создания "подрывных центров" (центров оппозиции за рубежом), информацией о лицах, стоявших за ними, о финансировании, визите в центры и обещаниях бывшего премьера Польши , выделенных в варшавском офисе должностях.

"Это его (Романа Протасевича - ред.) работа", - подчеркнул Тертель.

Глава КГБ также отметил интерес к личности Протасевича, заявив, что о нем говорили даже на Западе и в союзных странах.

"Подтверждаю: да, Протасевич является сотрудником нашей внешней разведки. Этот человек работал на территории ряда государств в боевой обстановке. Выполнял важные задачи. Конечно, о них я говорить не могу. Наверное, до конца... это не будет раскрыто. Но его вклад был достаточно серьезным по ряду аспектов", - сказал Тертель.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил 31 октября, что считавшийся оппозиционером Протасевич является сотрудником белорусской разведки, а его задержание в аэропорту Минска было спецоперацией.