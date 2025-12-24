Глава КГБ Белоруссии рассказал о работе Протасевича против оппозиции

МИНСК, 24 дек - РИА Новости. Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель рассказал, что считавшийся оппозиционером, но оказавшийся разведчиком Роман Протасевич информировал силовиков о сценариях протестов белорусской оппозиции в 2020 году и о создании ею "подрывных центров".
Тертель рассказал, что в 2020 году после президентских выборов силовики ежедневно обсуждали замыслы протестов оппозиции, в том числе информацию об участниках, организаторах и местах проведения протестов.
"В этой информации был серьезный процент данных, которые добывались Протасевичем. Поэтому наши правоохранительные органы действовали в тот период достаточно уверенно, знали, как ситуация будет развиваться", - приводит слова Тертеля агентство Белта.
Он добавил, что полностью благодаря работе Протасевича силовики владели динамикой создания "подрывных центров" (центров оппозиции за рубежом), информацией о лицах, стоявших за ними, о финансировании, визите в центры и обещаниях бывшего премьера Польши, выделенных в варшавском офисе должностях.
"Это его (Романа Протасевича - ред.) работа", - подчеркнул Тертель.
Глава КГБ также отметил интерес к личности Протасевича, заявив, что о нем говорили даже на Западе и в союзных странах.
"Подтверждаю: да, Протасевич является сотрудником нашей внешней разведки. Этот человек работал на территории ряда государств в боевой обстановке. Выполнял важные задачи. Конечно, о них я говорить не могу. Наверное, до конца... это не будет раскрыто. Но его вклад был достаточно серьезным по ряду аспектов", - сказал Тертель.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил 31 октября, что считавшийся оппозиционером Протасевич является сотрудником белорусской разведки, а его задержание в аэропорту Минска было спецоперацией.
Бывший главный редактор Telegram-канала Nexta (признан в Белоруссии террористической организацией) Протасевич был задержан в Белоруссии в конце мая 2021 года. Он находился на борту самолета авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс и экстренно севшего в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. В апреле 2022 года Верховный суд Белоруссии признал группу Telegram-каналов Nexta террористической организацией. Сторонники белорусской оппозиции в период массовых протестных акций после президентских выборов 2020 года координировали свои действия через Telegram-каналы, одним из наиболее популярных и стал канал Nexta. Протасевич был приговорен к восьми годам колонии и затем был помилован президентом Лукашенко.