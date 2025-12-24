Глава Крымска Будагов не признал вину по делу о превышении полномочий

КРАСНОДАР, 24 дек – РИА Новости. Глава Крымска Янис Будагов, обвиняемый в превышении должностных полномочий, не признал вину, сообщил в суде следователь, передает корреспондент РИА Новости из зала Первомайского районного суда города Краснодара.

"В ходе допроса в качестве подозреваемого и обвиняемого вину в совершении указанного преступления не признал", - сказал следователь в суде.

Адвокат Будагова заявил в суде, что по факту хищения у администрации Крымского городского поселения земельного участка в ГУ МВД по Краснодарскому краю расследуется уголовное дело о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ ). В мае, как утверждается, было предъявлено обвинение гражданину Лукьянову, согласно которому чиновник был введен в заблуждение.

Суд арестовал Будагова до 18 февраля. Он обвиняется в превышении должностных полномочий (пункт "в" части 3 статьи 286 УК РФ), согласно данным краевого управления СК РФ.

Во вторник в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что глава Крымска задержан по подозрению в махинациях с земельным участком стоимостью 120 миллионов рублей в интересах экс-главы Крымского района Сергея Леся.

Следствие в суде настаивало на мере пресечения в виде заключения под стражу, мотивируя это тем, что подозреваемый может скрыться от органов следствия и суда и продолжить заниматься преступной деятельностью. Адвокаты обвиняемого просили об избрании фигуранту меры пресечения в виде домашнего ареста. Сам глава Крымска поддержал позицию защитников в суде.

Защита обвиняемого отказалась от комментариев, когда журналисты задали вопрос об обжаловании решения суда.

По версии следствия, в марте 2020 года между администрацией Крымского городского поселения с местным жителем был заключен договор аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью более 31,4 гектара. В том же году в генплан городского поселения были внесены изменения, согласно которым разрешенный вид использования участка был изменен с КФХ (крестьянско-фермерское хозяйство) на ИЖС. В марте 2023 года арендатор обратился в администрацию с заявлением о предоставлении ему в собственность за плату этого участка без проведения торгов, указав при этом, что он используется для сельскохозяйственных нужд.

Будагов же, зная, что категория земельного участка изменена и он обязан отказать в предоставлении в собственность без проведения торгов данного участка, заключил с мужчиной договор купли-продажи, согласно которому земельный участок был реализован за 5,2 миллиона рублей - при его рыночной стоимости не менее 99 миллионов рублей.

После этого мужчина зарегистрировал право собственности на участок и через две недели реализовал его представителю застройщика за 150 миллионов рублей. Данный факт был выявлен УФСБ России по Краснодарскому краю.