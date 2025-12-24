Рейтинг@Mail.ru
Глава Крымска Будагов не признал вину по делу о превышении полномочий
12:12 24.12.2025 (обновлено: 15:34 24.12.2025)
Глава Крымска Будагов не признал вину по делу о превышении полномочий
происшествия
крымск
краснодар
россия
следственный комитет россии (ск рф)
крымский район
происшествия, крымск, краснодар, россия, следственный комитет россии (ск рф), крымский район
Происшествия, Крымск, Краснодар, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Крымский район
Глава Крымска Будагов не признал вину по делу о превышении полномочий

Глава Крымска Будагов не признал вину в превышении должностных полномочий

© Фото : Администрация Крымского районаГлава Крымского городского поселения Янис Будагов
Глава Крымского городского поселения Янис Будагов - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© Фото : Администрация Крымского района
Глава Крымского городского поселения Янис Будагов. Архивное фото
КРАСНОДАР, 24 дек – РИА Новости. Глава Крымска Янис Будагов, обвиняемый в превышении должностных полномочий, не признал вину, сообщил в суде следователь, передает корреспондент РИА Новости из зала Первомайского районного суда города Краснодара.
"В ходе допроса в качестве подозреваемого и обвиняемого вину в совершении указанного преступления не признал", - сказал следователь в суде.
Адвокат Будагова заявил в суде, что по факту хищения у администрации Крымского городского поселения земельного участка в ГУ МВД по Краснодарскому краю расследуется уголовное дело о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ). В мае, как утверждается, было предъявлено обвинение гражданину Лукьянову, согласно которому чиновник был введен в заблуждение.
Суд арестовал Будагова до 18 февраля. Он обвиняется в превышении должностных полномочий (пункт "в" части 3 статьи 286 УК РФ), согласно данным краевого управления СК РФ.
Во вторник в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что глава Крымска задержан по подозрению в махинациях с земельным участком стоимостью 120 миллионов рублей в интересах экс-главы Крымского района Сергея Леся.
Следствие в суде настаивало на мере пресечения в виде заключения под стражу, мотивируя это тем, что подозреваемый может скрыться от органов следствия и суда и продолжить заниматься преступной деятельностью. Адвокаты обвиняемого просили об избрании фигуранту меры пресечения в виде домашнего ареста. Сам глава Крымска поддержал позицию защитников в суде.
Защита обвиняемого отказалась от комментариев, когда журналисты задали вопрос об обжаловании решения суда.
По версии следствия, в марте 2020 года между администрацией Крымского городского поселения с местным жителем был заключен договор аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью более 31,4 гектара. В том же году в генплан городского поселения были внесены изменения, согласно которым разрешенный вид использования участка был изменен с КФХ (крестьянско-фермерское хозяйство) на ИЖС. В марте 2023 года арендатор обратился в администрацию с заявлением о предоставлении ему в собственность за плату этого участка без проведения торгов, указав при этом, что он используется для сельскохозяйственных нужд.
Будагов же, зная, что категория земельного участка изменена и он обязан отказать в предоставлении в собственность без проведения торгов данного участка, заключил с мужчиной договор купли-продажи, согласно которому земельный участок был реализован за 5,2 миллиона рублей - при его рыночной стоимости не менее 99 миллионов рублей.
После этого мужчина зарегистрировал право собственности на участок и через две недели реализовал его представителю застройщика за 150 миллионов рублей. Данный факт был выявлен УФСБ России по Краснодарскому краю.
Лесь был задержан 11 октября. Октябрьский районный суд Кубани заключил главу Крымского района под стражу до 29 декабря по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. Он ушел в отставку по собственному желанию 20 октября. По версии следствия, обвиняемый, являясь главой Крымского района, в период с января по март 2024 года отдал распоряжение подчиненному заключить с указанным им лицом договоры купли-продажи земельных участков на льготных условиях, без проведения торгов, по цене, существенно ниже рыночной.
Вчера, 12:04
 
ПроисшествияКрымскКраснодарРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Крымский район
 
 
