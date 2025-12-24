https://ria.ru/20251224/geyming-2064226242.html
Россияне тратят все больше денег на гейминг, заявили аналитики
Россияне тратят все больше денег на гейминг, заявили аналитики - РИА Новости, 24.12.2025
Россияне тратят все больше денег на гейминг, заявили аналитики
Россияне с каждым годом тратят все больше денег на гейминг: растет спрос на видеоигры, при этом покупки новых игр и внутриигровые транзакции за последние 11... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T05:35:00+03:00
2025-12-24T05:35:00+03:00
2025-12-24T05:35:00+03:00
россия
мтс
новый год
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152319/70/1523197099_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_1ae76f37cf0df0616edaf63b8222f81b.jpg
https://ria.ru/20251218/trend-2062823028.html
https://ria.ru/20251028/gosduma-2051217805.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152319/70/1523197099_81:0:2812:2048_1920x0_80_0_0_a030ceeae32e5ccde8f574b02c103e5d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мтс, новый год, общество
Россия, МТС, Новый год, Общество
Россияне тратят все больше денег на гейминг, заявили аналитики
РИА Новости: россияне с каждым годом тратят все больше денег на гейминг
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Россияне с каждым годом тратят все больше денег на гейминг: растет спрос на видеоигры, при этом покупки новых игр и внутриигровые транзакции за последние 11 месяцев выросли на треть, а число оплат по игровым консолям - в пять раз, рассказали РИА Новости в сервисе "МТС Оплата".
"В России
продолжает активно развиваться рынок гейминга. На протяжении последних лет растет спрос на компьютерные, мобильные и видеоигры", - поделились аналитики.
"Игровые покупки выросли на треть, а количество оплат по игровым консолям увеличилось более чем в пять раз", - привели эксперты данные за последние 11 месяцев 2025 года.
Так, средний чек по оплате игр с января по ноябрь 2025 года вырос на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, до 1,8 тысячи рублей. Увеличилась и частотность платежей на одного клиента - с 2,9 до 3,1.
Аналитики связывают рост популярности консолей в том числе с появлением новых зарубежных направлений, доступных для оплаты. Наибольшей популярностью у геймеров пользуются игры PUBG Mobile и Genshin Impact.
При этом оплачивают игры и внутриигровые покупки гораздо чаще мужчины - 91% против 9%. Возраст больше половины геймеров составляет от 25 до 34 лет - 56% платежей приходится на эту возрастную группу, на втором месте возрастная группа от 18 до 24 - 32% платежей за гейминг.