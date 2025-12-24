Рейтинг@Mail.ru
24.12.2025
05:35 24.12.2025
Россияне тратят все больше денег на гейминг, заявили аналитики
Россияне тратят все больше денег на гейминг, заявили аналитики - РИА Новости, 24.12.2025
Россияне тратят все больше денег на гейминг, заявили аналитики
Россияне с каждым годом тратят все больше денег на гейминг: растет спрос на видеоигры, при этом покупки новых игр и внутриигровые транзакции за последние 11... РИА Новости, 24.12.2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
россия, мтс, новый год, общество
Россия, МТС, Новый год, Общество
Россияне тратят все больше денег на гейминг, заявили аналитики

РИА Новости: россияне с каждым годом тратят все больше денег на гейминг

Молодой человек играет в компьютерную игру
Молодой человек играет в компьютерную игру - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Молодой человек играет в компьютерную игру. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Россияне с каждым годом тратят все больше денег на гейминг: растет спрос на видеоигры, при этом покупки новых игр и внутриигровые транзакции за последние 11 месяцев выросли на треть, а число оплат по игровым консолям - в пять раз, рассказали РИА Новости в сервисе "МТС Оплата".
России продолжает активно развиваться рынок гейминга. На протяжении последних лет растет спрос на компьютерные, мобильные и видеоигры", - поделились аналитики.
Мужчина расплачивается картой - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Аналитики рассказали о главных трендах на рынке услуг
18 декабря, 08:30
"Игровые покупки выросли на треть, а количество оплат по игровым консолям увеличилось более чем в пять раз", - привели эксперты данные за последние 11 месяцев 2025 года.
Так, средний чек по оплате игр с января по ноябрь 2025 года вырос на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, до 1,8 тысячи рублей. Увеличилась и частотность платежей на одного клиента - с 2,9 до 3,1.
Аналитики связывают рост популярности консолей в том числе с появлением новых зарубежных направлений, доступных для оплаты. Наибольшей популярностью у геймеров пользуются игры PUBG Mobile и Genshin Impact.
При этом оплачивают игры и внутриигровые покупки гораздо чаще мужчины - 91% против 9%. Возраст больше половины геймеров составляет от 25 до 34 лет - 56% платежей приходится на эту возрастную группу, на втором месте возрастная группа от 18 до 24 - 32% платежей за гейминг.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Госдума в первом чтении приняла проект, нацеленный на борьбу с игроманией
28 октября, 15:13
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
