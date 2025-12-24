Россияне тратят все больше денег на гейминг, заявили аналитики

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Россияне с каждым годом тратят все больше денег на гейминг: растет спрос на видеоигры, при этом покупки новых игр и внутриигровые транзакции за последние 11 месяцев выросли на треть, а число оплат по игровым консолям - в пять раз, рассказали РИА Новости в сервисе "МТС Оплата".

"В России продолжает активно развиваться рынок гейминга. На протяжении последних лет растет спрос на компьютерные, мобильные и видеоигры", - поделились аналитики.

"Игровые покупки выросли на треть, а количество оплат по игровым консолям увеличилось более чем в пять раз", - привели эксперты данные за последние 11 месяцев 2025 года.

Так, средний чек по оплате игр с января по ноябрь 2025 года вырос на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, до 1,8 тысячи рублей. Увеличилась и частотность платежей на одного клиента - с 2,9 до 3,1.

Аналитики связывают рост популярности консолей в том числе с появлением новых зарубежных направлений, доступных для оплаты. Наибольшей популярностью у геймеров пользуются игры PUBG Mobile и Genshin Impact.