В Германии назвали запрет США на въезд в страну недопустимым

БЕРЛИН, 24 дек - РИА Новости. Введенные Соединенными Штатами запреты на въезд, в том числе в отношении председателей организации HateAid, недопустимы, заявил глава МИД Германии Йоханн Вадефуль.
Во вторник американский госсекретарь Марко Рубио сообщил, что США ввели запрет на въезд в Штаты для пяти активистов за попытки цензурировать американские платформы и спикеров. Все они оказались гражданами европейских государств.
«
"Введенные США запреты на въезд, в том числе против председателей HateAid, недопустимы. Закон о цифровых услугах (Digital Services Act) гарантирует, что все, что является незаконным офлайн, остается незаконным и онлайн", - написал Вадефуль в соцсети Х.
Министр добавил, что закон о цифровых услугах демократически принял Евросоюз для ЕС, и он не имеет экстерриториального действия. По его словам, возможные разногласия в оценке этого закона Германия и Европейский союз намерены обсуждать с США в рамках трансатлантического диалога для укрепления партнерства.
Как уточнила заместитель госсекретаря Соединенных Штатов по вопросам публичной дипломатии Сара Роджерс, США ввели санкции, в том числе, против Тьерри Бретона - одного из главных разработчиков закона о цифровых услугах. По данным Роджерс, в августе 2024 года, занимая должность еврокомиссара по внутреннему рынку и цифровым услугам, он опубликовал письмо, в котором, ссылаясь на закон о цифровых услугах, угрожал американскому предпринимателю Илону Маску накануне его онлайн-интервью с президентом Штатов Дональдом Трампом.
Ограничения также наложили на главу британского НКО "Центр по противодействию цифровой ненависти" Имрана Ахмеда за его призывы заблокировать американских "антипрививочников", включая американского политика Роберта Кеннеди-младшего, который с тех пор стал министром здравоохранения в администрации Трампа, отметила заместитель госсекретаря Соединенных Штатов.
В список также попали председатели HateAid Анна-Лена фон Ходенберг и Жозефина Баллон, а также глава британского "Глобального индекса дезинформации" Клэр Мелфорд, добавила Роджерс.
В администрации Трампа неоднократно критиковали власти Евросоюза за попытки цензуры в отношении американских компаний и лидеров мнений.
Закон о цифровых рынках (Digital Markets Act, DMA) вступил в силу 1 ноября 2022 года и начал применяться в ЕС с мая 2023 года. Этот закон, по замыслу авторов, нацелен на то, чтобы "сделать рынки цифрового сектора более справедливыми и конкурентными", предоставить больше выбора и свободы конечным пользователям. Еврокомиссия позже определила ряд компаний, включая Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta*, Microsoft, X как наиболее крупные онлайн-платформы. Такие организации попали под прямой надзор Европейской комиссии.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.