23:00 24.12.2025 (обновлено: 23:11 24.12.2025)
"Все кончено". В ФРГ запаниковали после убийства российского генерала
"Все кончено". В ФРГ запаниковали после убийства российского генерала
Индивидуальный террор, к которому прибегает Украина, говорит о ее военной слабости, пишет пишет немецкое издание Junge Welt, комментируя убийство... РИА Новости, 24.12.2025
"Все кончено". В ФРГ запаниковали после убийства российского генерала

Junge Welt: индивидуальный террор со стороны Украины не поможет победить Россию

© Фото : Агентство "Москва"/TelegramАвтомобиль взорвался во дворе дома на Ясеневой улице в Москве
Автомобиль взорвался во дворе дома на Ясеневой улице в Москве - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© Фото : Агентство "Москва"/Telegram
Автомобиль взорвался во дворе дома на Ясеневой улице в Москве
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Индивидуальный террор, к которому прибегает Украина, говорит о ее военной слабости, пишет пишет немецкое издание Junge Welt, комментируя убийство генерал-лейтенанта Фанила Сарварова в Москве.
"Если бы на Украине еще были способны к логическому мышлению, то убийство российского генерала Фанила Сарварова, предположительно спланированное киевской военной разведкой, могло бы не состояться <…> Предположение, что Украина хочет такими действиями показать, что у нее "еще есть козыри в рукаве", оскорбляет политический интеллект всех, на кого это должно произвести впечатление — от американского лидера Дональда Трампа до всех остальных", — говорится в публикации.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Песков назвал страшным убийством гибель генерал-лейтенанта Сарварова
22 декабря, 18:09
По словам автора статьи, для Украины "все кончено", поскольку ее "стратегия деградировала до такого уровня".
В понедельник в Москве при взрыве бомбы погиб генерал-лейтенант Фанил Сарваров. Возбуждено уголовное дело по статьям "убийство, совершенное общеопасным способом" и "незаконный оборот взрывчатых веществ". По одной из версий, за взрывом стоят украинские спецслужбы.
Сотрудники спецслужб работают на месте взрыва автомобиля Kia Sorento на парковке на улице Ясеневая в районе Орехово-Борисово - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Генерал Сарваров, погибший в Москве, участвовал в операциях в Чечне и Сирии
22 декабря, 11:58
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
