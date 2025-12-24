"Все кончено". В ФРГ запаниковали после убийства российского генерала

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Индивидуальный террор, к которому прибегает Украина, говорит о ее военной слабости, пишет пишет немецкое издание Junge Welt, комментируя убийство генерал-лейтенанта Фанила Сарварова в Москве.
"Если бы на Украине еще были способны к логическому мышлению, то убийство российского генерала Фанила Сарварова, предположительно спланированное киевской военной разведкой, могло бы не состояться <…> Предположение, что Украина хочет такими действиями показать, что у нее "еще есть козыри в рукаве", оскорбляет политический интеллект всех, на кого это должно произвести впечатление — от американского лидера Дональда Трампа до всех остальных", — говорится в публикации.
По словам автора статьи, для Украины "все кончено", поскольку ее "стратегия деградировала до такого уровня".
В понедельник в Москве при взрыве бомбы погиб генерал-лейтенант Фанил Сарваров. Возбуждено уголовное дело по статьям "убийство, совершенное общеопасным способом" и "незаконный оборот взрывчатых веществ". По одной из версий, за взрывом стоят украинские спецслужбы.
