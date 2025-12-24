Рейтинг@Mail.ru
16:44 24.12.2025 (обновлено: 16:48 24.12.2025)
В Госдуму внесли проект о противодействии сталкингу
В Госдуму внесли проект о противодействии сталкингу
2025-12-24T16:44:00+03:00
2025-12-24T16:48:00+03:00
общество, россия, сардана авксентьева, госдума рф
Общество, Россия, Сардана Авксентьева, Госдума РФ
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Законопроект о противодействии навязчивому преследованию внесен в Госдуму, документ доступен в думской электронной базе.
Авторами проекта закона выступили депутаты ГД от фракции "Новые люди" Ксения Горячева и Сардана Авксентьева.
"Предлагается принять отдельный федеральный закон, в рамках которого закрепляются понятия "навязчивое преследование", "охранный ордер", "преследователь", "лицо, подвергнутое навязчивому преследованию", устанавливаются основы правового регулирования борьбы с навязчивым преследованием и механизмы установления охранных ордеров в целях защиты прав и интересов лиц, подвергающихся навязчивому преследованию", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
Авторы инициативы отмечают, что в настоящее время действующими нормами КоАП РФ не предусмотрен отдельный состав правонарушения за навязчивое преследование граждан.
ГД одобрила арест имущества уехавших россиян, совершивших правонарушение
13 мая, 15:03
Парламентарии считают, что принятие законопроекта позволит судам принимать решения о запрете на приближение преследователя к жертве, в случае, если преследователь не будет соблюдать указанное решение суда, это будет являться преступлением в соответствии со статьей 315 Уголовного Кодекса Российской Федерации (неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта).
Депутаты отмечают, что отдельно в законопроекте о противодействии навязчивому преследованию уточняется, что лицо, являющееся супругом (супругой) потерпевшего и/или совместно с ним проживающее, не подлежит административной ответственности за правонарушение/преступление, предусмотренное настоящей статьей.
"Это позволит исключить опасения многих граждан, связанные с возможными злоупотреблениями использования указанной нормы, чтобы выселять людей из их же квартир или ограничивать их в правах на общение с ребенком", - заключается в документе.
В Москве прошел забег в поддержку пострадавших от домашнего насилия
19 сентября, 15:28
 
Заголовок открываемого материала