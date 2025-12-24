Рейтинг@Mail.ru
В Москве опубликовали график проверок газовых плит в 2026 году
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
11:26 24.12.2025
В Москве опубликовали график проверок газовых плит в 2026 году
В Москве опубликовали график проверок газовых плит в 2026 году - РИА Новости, 24.12.2025
В Москве опубликовали график проверок газовых плит в 2026 году
График проверок газового оборудования в жилых домах в 2026 году опубликован в столице, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 24.12.2025
москва сегодня: мегаполис для жизни
жкх
москва
петр бирюков
мосгаз
москва
жкх, москва, петр бирюков, мосгаз
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, ЖКХ, Москва, Петр Бирюков, Мосгаз
В Москве опубликовали график проверок газовых плит в 2026 году

Бирюков: в Москве опубликовали график проверок газового оборудования в 2026 г

Газовая конфорка. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. График проверок газового оборудования в жилых домах в 2026 году опубликован в столице, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства ежегодно проводят плановое техобслуживание газифицированного жилого фонда, уже опубликован график соответствующих мероприятий на следующий год. В ходе проверок особое внимание уделяется состоянию внутридомового газопровода и газовых приборов в квартирах. Незначительные неполадки устраняются на месте, при обнаружении серьезных нарушений газовики исключают угрозу безопасности и дают рекомендации по дальнейшей эксплуатации и ремонту", - отметил Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что с ноября 2025 года в работу специалистов АО "Мосгаз" было введено передовое программное обеспечение, позволяющее в реальном времени фиксировать и обрабатывать нарушения. Теперь при обслуживании дома или квартиры все данные вносятся в специальный планшет - выявленные нарушения, фото, подпись абонента о проведенном инструктаже.
"В настоящее время в столице около 1,8 миллиона семей пользуются газовыми плитами. Для того, чтобы они работали безопасно, очень важны своевременные проверки. Ответственность за содержание в надлежащем состоянии и замену газового оборудования возлагается на собственника или нанимателя жилого помещения", - пояснил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что срок службы газовой плиты составляет в среднем 10-12 лет, после этого изнашиваются газовые краны, деформируются рассекатели горелок, нарушается теплоизоляция духового шкафа. Поддерживать безопасную работу таких приборов невозможно, необходима замена.
Газовая плита должна быть обязательно оборудована системой "газ-контроль", которая приостанавливает подачу газа, если пламя в горелке погасло.
"Информация о датах и времени проведения проверок газового оборудования размещается на информационных стендах, установленных в подъездах и во дворах. Уточнить сведения можно через специальный онлайн-сервис на сайте компании или в Telegram-боте", - добавил Бирюков.
Москва Сегодня: мегаполис для жизниЖКХМоскваПетр БирюковМосгаз
 
 
