В Москве опубликовали график проверок газовых плит в 2026 году

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. График проверок газового оборудования в жилых домах в 2026 году опубликован в столице, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Специалисты комплекса городского хозяйства ежегодно проводят плановое техобслуживание газифицированного жилого фонда, уже опубликован график соответствующих мероприятий на следующий год. В ходе проверок особое внимание уделяется состоянию внутридомового газопровода и газовых приборов в квартирах. Незначительные неполадки устраняются на месте, при обнаружении серьезных нарушений газовики исключают угрозу безопасности и дают рекомендации по дальнейшей эксплуатации и ремонту", - отметил Бирюков.

Заммэра подчеркнул, что с ноября 2025 года в работу специалистов АО "Мосгаз" было введено передовое программное обеспечение, позволяющее в реальном времени фиксировать и обрабатывать нарушения. Теперь при обслуживании дома или квартиры все данные вносятся в специальный планшет - выявленные нарушения, фото, подпись абонента о проведенном инструктаже.

"В настоящее время в столице около 1,8 миллиона семей пользуются газовыми плитами. Для того, чтобы они работали безопасно, очень важны своевременные проверки. Ответственность за содержание в надлежащем состоянии и замену газового оборудования возлагается на собственника или нанимателя жилого помещения", - пояснил Бирюков.

Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что срок службы газовой плиты составляет в среднем 10-12 лет, после этого изнашиваются газовые краны, деформируются рассекатели горелок, нарушается теплоизоляция духового шкафа. Поддерживать безопасную работу таких приборов невозможно, необходима замена.

Газовая плита должна быть обязательно оборудована системой "газ-контроль", которая приостанавливает подачу газа, если пламя в горелке погасло.