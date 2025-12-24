Рейтинг@Mail.ru
ФСБ показала видео с подозреваемым в подготовке теракта в Тюменской области - РИА Новости, 24.12.2025
17:16 24.12.2025
ФСБ показала видео с подозреваемым в подготовке теракта в Тюменской области
ФСБ показала видео с подозреваемым в подготовке теракта в Тюменской области
ФСБ показала видео с ликвидированным агентом Украины, который готовил взрыв на диспетчерской станции нефтепровода "Транснефти" в Тюменской области. РИА Новости, 24.12.2025
Ликвидированный агент Украины, готовивший взрыв на диспетчерской станции нефтепровода
ФСБ показала ликвидированного агента Украины, готовившего взрыв на диспетчерской станции нефтепровода "Транснефти" в Тюменской области
ФСБ показала видео с подозреваемым в подготовке теракта в Тюменской области

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. ФСБ показала видео с ликвидированным агентом Украины, который готовил взрыв на диспетчерской станции нефтепровода "Транснефти" в Тюменской области.
На опубликованных кадрах тело лежит в снегу, рядом с ним - пистолет.
Ранее сотрудниками органов госбезопасности в Тюменской области была предотвращена диверсия на диспетчерской станции магистрального нефтепровода "Транснефти". Злоумышленник оказал сопротивление при задержании и был ликвидирован.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Случаи предотвращения терактов на территории России в 2025 году
18 декабря, 10:57
 
