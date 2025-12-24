Рейтинг@Mail.ru
ФРП Челябинской области выделил 13 млн рублей на инновационные разработки - РИА Новости, 24.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Твой бизнес - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Твой бизнес
 
17:35 24.12.2025
https://ria.ru/20251224/frp-2064423745.html
ФРП Челябинской области выделил 13 млн рублей на инновационные разработки
ФРП Челябинской области выделил 13 млн рублей на инновационные разработки - РИА Новости, 24.12.2025
ФРП Челябинской области выделил 13 млн рублей на инновационные разработки
Фонд развития промышленности Челябинской области выделил более 13 миллионов рублей на поддержку инновационных разработок, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T17:35:00+03:00
2025-12-24T17:35:00+03:00
твой бизнес
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968744886_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e26cafec8ac8329e1376e79ebf29f151.jpg
https://ria.ru/20251224/msp-2064357357.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968744886_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b4a22abcd1224aba3ca4420861a1239f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
ФРП Челябинской области выделил 13 млн рублей на инновационные разработки

Челябинский ФРП предоставил гранты на инновационные разработки

© iStock.com / Oleg ElkovДевушка считает деньги
Девушка считает деньги - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© iStock.com / Oleg Elkov
Девушка считает деньги. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Фонд развития промышленности Челябинской области выделил более 13 миллионов рублей на поддержку инновационных разработок, сообщает пресс-служба правительства региона.
Так, разработки компаний "СтендАп Инновации" и "Полиметалл" получили одобрение экспертов ФРП. Предприятиям выделили гранты на возмещение части затрат по проведенным научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам (НИОКР).
Всего с 2022 года, когда в регионе запустили грантовую поддержку НИОКР, Фонд развития промышленности Челябинской области поддержал 82 инновационных проекта южноуральских новаторов на общую сумму 445 миллионов рублей.
В следующем году предприятия области также смогут претендовать на частичное возмещение затрат, понесенных ими при проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
Прохожие на улице Якутска - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Количество занятых в сфере МСП Якутии достигло почти 135 тысяч человек
Вчера, 14:54
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнеса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала