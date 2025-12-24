https://ria.ru/20251224/frp-2064423745.html
ФРП Челябинской области выделил 13 млн рублей на инновационные разработки
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Фонд развития промышленности Челябинской области выделил более 13 миллионов рублей на поддержку инновационных разработок, сообщает пресс-служба правительства региона.
Так, разработки компаний "СтендАп Инновации" и "Полиметалл" получили одобрение экспертов ФРП. Предприятиям выделили гранты на возмещение части затрат по проведенным научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам (НИОКР).
Всего с 2022 года, когда в регионе запустили грантовую поддержку НИОКР, Фонд развития промышленности Челябинской области поддержал 82 инновационных проекта южноуральских новаторов на общую сумму 445 миллионов рублей.
В следующем году предприятия области также смогут претендовать на частичное возмещение затрат, понесенных ими при проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.