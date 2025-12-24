Парламент Алжира признал французский колониализм преступлением

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Национальная народная ассамблея (парламент) Алжира единогласно приняла законопроект о признании колониальной политики, которую Франция проводила в стране в XIX-XX веках, преступной, следует из прямой трансляции открытого заседания.

Теперь колонизация Францией Алжира в период с 14 июня 1830 года и до 5 июля 1962 года, "прямые и косвенные последствия, влияние которых сохранялось и после этой даты" - официально закреплены на законодательном уровне как преступления. Североафриканская страна будет добиваться от бывшей метрополии официальных извинений за колониальное прошлое, а также выплаты компенсаций.

Так, авторы закона выделили порядка 30 видов преступлений французского колониализма в Алжире, среди которых внесудебные расправы, жестокие пытки местного населения, похищение людей, изнасилования, использование запрещенного оружия, провоцирование экологических катастроф, в том числе проведение ядерных испытаний в алжирской Сахаре , последствия которых местные жители ощущают до сих пор.

Также закон предполагает уголовное наказание за любые формы оскорбления национальной памяти, прославления, пропаганды и оправдания французского колониализма. Нарушителям грозит от пяти до десяти лет тюремного заключения.

В Алжире напоминают, что французские колониальные власти запрещали населению страны получать образование на арабском языке, использовали сексуальное рабство, оскверняли мечети и проводили христианизацию. Кроме того, отдельно упоминается принудительная массовая мобилизация алжирцев в ряды ВС Франции во времена Первой и Второй мировых войн.

В Национальной народной ассамблее 20 декабря приступили к обсуждению законопроекта на открытом заседании. По словам спикера парламента Ибрагима Бугали, подобные законодательные инициативы не направлены против французского народа, а лишь требуют установления исторической справедливости.

"Криминализация колониализма не направлена против французского народа и не преследует цели мести или разжигания ненависти, а, напротив, исходит из закрепленного принципа: у преступлений против человечности нет срока давности, их нельзя оправдать силой и надеяться, что о них позабудут через умалчивание", - сказал он.

Франция на протяжении нескольких столетий была крупной колониальной державой. В частности, Алжир находился под ее оккупацией более 130 лет. В результате национально-освободительной войны в 1962 году страна обрела независимость. При этом Париж проводил ядерные испытания в алжирской пустыне вплоть до 1966 года, что нанесло значительный ущерб стране.

Ранее алжирский депутат Ахмед Садук заявил в беседе с РИА Новости, что африканским странам следует выработать консолидированную позицию по вопросу получения репараций от бывших метрополий и использовать это в противовес давлению со стороны Европы