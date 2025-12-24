Рейтинг@Mail.ru
Парламент Алжира признал французский колониализм преступлением
17:30 24.12.2025 (обновлено: 17:43 24.12.2025)
Парламент Алжира признал французский колониализм преступлением
Парламент Алжира признал французский колониализм преступлением

Парламент Алжира требует от Парижа извинений и компенсаций за колониальное время

Флаг Алжира
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Национальная народная ассамблея (парламент) Алжира единогласно приняла законопроект о признании колониальной политики, которую Франция проводила в стране в XIX-XX веках, преступной, следует из прямой трансляции открытого заседания.
Теперь колонизация Францией Алжира в период с 14 июня 1830 года и до 5 июля 1962 года, "прямые и косвенные последствия, влияние которых сохранялось и после этой даты" - официально закреплены на законодательном уровне как преступления. Североафриканская страна будет добиваться от бывшей метрополии официальных извинений за колониальное прошлое, а также выплаты компенсаций.
Министр иностранных дел Алжира Ахмед Аттаф - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Алжир заявил о праве Африки требовать признания преступлений колониализма
30 ноября, 23:54
Так, авторы закона выделили порядка 30 видов преступлений французского колониализма в Алжире, среди которых внесудебные расправы, жестокие пытки местного населения, похищение людей, изнасилования, использование запрещенного оружия, провоцирование экологических катастроф, в том числе проведение ядерных испытаний в алжирской Сахаре, последствия которых местные жители ощущают до сих пор.
Также закон предполагает уголовное наказание за любые формы оскорбления национальной памяти, прославления, пропаганды и оправдания французского колониализма. Нарушителям грозит от пяти до десяти лет тюремного заключения.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Новая реальность российско-африканского партнерства
16 декабря, 08:00
В Алжире напоминают, что французские колониальные власти запрещали населению страны получать образование на арабском языке, использовали сексуальное рабство, оскверняли мечети и проводили христианизацию. Кроме того, отдельно упоминается принудительная массовая мобилизация алжирцев в ряды ВС Франции во времена Первой и Второй мировых войн.
В Национальной народной ассамблее 20 декабря приступили к обсуждению законопроекта на открытом заседании. По словам спикера парламента Ибрагима Бугали, подобные законодательные инициативы не направлены против французского народа, а лишь требуют установления исторической справедливости.
"Криминализация колониализма не направлена против французского народа и не преследует цели мести или разжигания ненависти, а, напротив, исходит из закрепленного принципа: у преступлений против человечности нет срока давности, их нельзя оправдать силой и надеяться, что о них позабудут через умалчивание", - сказал он.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Запад решил вернуться к колониализму из-за ИИ, заявила Захарова
24 ноября, 17:52
Франция на протяжении нескольких столетий была крупной колониальной державой. В частности, Алжир находился под ее оккупацией более 130 лет. В результате национально-освободительной войны в 1962 году страна обрела независимость. При этом Париж проводил ядерные испытания в алжирской пустыне вплоть до 1966 года, что нанесло значительный ущерб стране.
Ранее алжирский депутат Ахмед Садук заявил в беседе с РИА Новости, что африканским странам следует выработать консолидированную позицию по вопросу получения репараций от бывших метрополий и использовать это в противовес давлению со стороны Европы.
В начале декабря африканские страны приняли декларацию по итогам международной конференции по борьбе с преступлениями колониализма на континенте, которая проходила в Алжире с 30 ноября по 1 декабря, с призывом к метрополиям официально признать вину за колониальное прошлое и предложили выработать механизмы по получению компенсаций.
Председатель партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Медведев поднял вопрос компенсаций от США и Британии
Вчера, 10:48
 
