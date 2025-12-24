Рейтинг@Mail.ru
Макрон осудил США за запрет въезда в страну экс-еврокомиссара - РИА Новости, 24.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:01 24.12.2025 (обновлено: 16:02 24.12.2025)
https://ria.ru/20251224/frantsiya-2064388202.html
Макрон осудил США за запрет въезда в страну экс-еврокомиссара
Макрон осудил США за запрет въезда в страну экс-еврокомиссара - РИА Новости, 24.12.2025
Макрон осудил США за запрет въезда в страну экс-еврокомиссара
Президент Франции Эммануэль Макрон в среду осудил решение США о введении запрета на въезд в страну для бывшего еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T16:01:00+03:00
2025-12-24T16:02:00+03:00
в мире
франция
европа
эммануэль макрон
марко рубио
жан-ноэль барро
amazon
европарламент
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835778846_0:0:3039:1710_1920x0_80_0_0_194107e821aa5a2a8347b585a7bf3cd1.jpg
https://ria.ru/20251224/ssha-2064213595.html
https://ria.ru/20251224/breton-2064217665.html
https://ria.ru/20251219/ssha-2063103039.html
франция
европа
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835778846_310:0:3039:2047_1920x0_80_0_0_51764e7f4c864ff2610850d448d1852b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, европа, эммануэль макрон, марко рубио, жан-ноэль барро, amazon, европарламент, евросоюз, сша
В мире, Франция, Европа, Эммануэль Макрон, Марко Рубио, Жан-Ноэль Барро, Amazon, Европарламент, Евросоюз, США
Макрон осудил США за запрет въезда в страну экс-еврокомиссара

Макрон осудил решение США запретить въезд в страну экс-еврокомиссару Бретону

© AP Photo / Virginia MayoТьерри Бретон
Тьерри Бретон - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Тьерри Бретон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПАРИЖ, 24 дек - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в среду осудил решение США о введении запрета на въезд в страну для бывшего еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Евросоюза Тьерри Бретона и четырех других европейских деятелей.
Во вторник американский госсекретарь Марко Рубио сообщил, что США ввели запрет на въезд в Штаты для пяти активистов за попытки цензурировать американские платформы и спикеров. Среди них - Бретон, один из главных разработчиков закона Европейского союза о цифровых услугах. Сам экс-еврокомиссар отреагировал на запрет, задавшись вопросом о возвращении в Соединенных Штатах маккартизма - политики конца 1940-х - середины 1950-х годов, направленной на борьбу с левыми силами.
Здание Госдепартамента в США - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
В США раскрыли имена активистов, которым запретили въезд в страну
Вчера, 02:05
"Франция осуждает решения (властей - ред.) США об ограничении (въездных - ред.) виз для Тьерри Бретона и четырех других европейских деятелей", - написал французский лидер на своей странице в социальной сети Х.
Запрет американского руководства Макрон назвал "актом запугивания и принуждения" по отношению к суверенитету ЕС в цифровой сфере. Французский президент добавил, что закон Евросоюза о цифровых услугах приняли в результате демократического и суверенного процесса Евросоветом и Европарламентом для "обеспечения честной конкуренции" между онлайн-платформами.
Макрон также заявил, что правила, применимые к европейскому цифровому пространству, не должны определяться за пределами Европы.
"Вместе с Европейской комиссией и нашими европейскими партнерами мы будем и впредь отстаивать наш суверенитет в цифровой сфере", - подчеркнул французский лидер.
Тьерри Бретон - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Экс-еврокомиссар прокомментировал запрет на въезд в США
Вчера, 03:16
Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро в среду также раскритиковал решение США о введении запрета на въезд в государство для Бретона и еще четырех европейских деятелей.
В администрации президента США Дональда Трампа неоднократно критиковали власти Европейского союза за попытки цензуры в отношении американских компаний и лидеров мнений.
Закон о цифровых рынках (Digital Markets Act (DMA)) вступил в силу 1 ноября 2022 года и начал применяться в ЕС с мая 2023 года. Этот закон, по замыслу авторов, нацелен на то, чтобы "сделать рынки цифрового сектора более справедливыми и конкурентными", предоставить больше выбора и свободы конечным пользователям. Еврокомиссия позже определила ряд компаний, включая Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta (деятельность запрещена в России как экстремистская), Microsoft, X как наиболее крупные онлайн-платформы. Такие компании попали под прямой надзор Европейской комиссии.
Флаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
США остановят розыгрыш грин-карт из-за стрельбы в Брауновском университете
19 декабря, 08:00
 
В миреФранцияЕвропаЭммануэль МакронМарко РубиоЖан-Ноэль БарроAmazonЕвропарламентЕвросоюзСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала