Макрон осудил США за запрет въезда в страну экс-еврокомиссара

ПАРИЖ, 24 дек - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в среду осудил решение США о введении запрета на въезд в страну для бывшего еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Евросоюза Тьерри Бретона и четырех других европейских деятелей.

Во вторник американский госсекретарь Марко Рубио сообщил, что США ввели запрет на въезд в Штаты для пяти активистов за попытки цензурировать американские платформы и спикеров. Среди них - Бретон, один из главных разработчиков закона Европейского союза о цифровых услугах. Сам экс-еврокомиссар отреагировал на запрет, задавшись вопросом о возвращении в Соединенных Штатах маккартизма - политики конца 1940-х - середины 1950-х годов, направленной на борьбу с левыми силами.

"Франция осуждает решения (властей - ред.) США об ограничении (въездных - ред.) виз для Тьерри Бретона и четырех других европейских деятелей", - написал французский лидер на своей странице в социальной сети Х.

Запрет американского руководства Макрон назвал "актом запугивания и принуждения" по отношению к суверенитету ЕС в цифровой сфере. Французский президент добавил, что закон Евросоюза о цифровых услугах приняли в результате демократического и суверенного процесса Евросоветом и Европарламентом для "обеспечения честной конкуренции" между онлайн-платформами.

Макрон также заявил, что правила, применимые к европейскому цифровому пространству, не должны определяться за пределами Европы

"Вместе с Европейской комиссией и нашими европейскими партнерами мы будем и впредь отстаивать наш суверенитет в цифровой сфере", - подчеркнул французский лидер.

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро в среду также раскритиковал решение США о введении запрета на въезд в государство для Бретона и еще четырех европейских деятелей.

В администрации президента США Дональда Трампа неоднократно критиковали власти Европейского союза за попытки цензуры в отношении американских компаний и лидеров мнений.