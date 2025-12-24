Рейтинг@Mail.ru
03:00 24.12.2025 (обновлено: 03:46 24.12.2025)
В Наццентре "Россия" пройдет Первый форум экспертов Открытого диалога
Первый форум экспертов Открытого диалога пройдет в Национальном центре "Россия" 30 января, говорится в сообщении на сайте наццентра. РИА Новости, 24.12.2025
россия, максим орешкин, общество
Россия, Максим Орешкин, Общество
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Первый форум экспертов Открытого диалога пройдет в Национальном центре "Россия" 30 января, говорится в сообщении на сайте наццентра.
Об итогах международного формата и планах на 2026 год рассказал замглавы администрации президента РФ, заместитель председателя организационного комитета Национального центра "Россия" Максим Орешкин.
"Инициатива Открытого диалога шаг за шагом набирает обороты. Число авторов и экспертов превысило три тысячи человек из 102 стран мира, говорящих на 18 языках. Все они вносят вклад в формирование видения будущего и глобального развития мира. Сейчас идет сбор эссе на второй Открытый диалог, который становится ежегодным и будет проходить в апреле. Мы видим большой интерес со стороны участников, по их просьбам срок приема работ продлен до 30 января следующего года", - приводятся слова Орешкина в сообщении на сайте наццентра.
Уточняется, что прием эссе ведется по четырем трекам: инвестиции в человека, инвестиции в технологии, инвестиции в связанность и инвестиции в среду.
"Тридцатого января 2026 года в пространстве Национального центра "Россия" запланировано проведение Первого Форума экспертов Открытого диалога. Мероприятие соберет специалистов со всего мира по целому ряду направлений. Участники обсудят инициативы и предложения авторов эссе", - говорится в сообщении.
Основное мероприятие Открытого диалога состоится в апреле 2026 года.
"Это мероприятие станет традиционным ежегодным событием. Его задача - каждый год расширять Открытый диалог, вовлекать больше людей, усиливать горизонтальные связи между теми, кто хочет позитивно влиять на изменение своих стран и на изменение мира в целом. Это широкая дискуссия, которая обязательно состоится в следующем году, и я уверен, что она будет еще более успешной по сравнению с тем уровнем, который был достигнут в 2025 году", - сказал Орешкин.
