Умер актер из сериала "Друзья" Пэт Финн
Американский актер Пэт Финн, известный по участию в сериалах "Друзья", "Сайнфелд" и "Бывает и хуже", скончался в возрасте 60 лет, пишет газета New York Post. РИА Новости, 24.12.2025
сша
Умер актер из сериала "Друзья" Пэт Финн
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости.
Американский актер Пэт Финн, известный по участию в сериалах "Друзья", "Сайнфелд" и "Бывает и хуже", скончался в возрасте 60 лет, пишет газета New York Post
.
«
"С глубокой скорбью и печалью семья Финна сообщает о кончине любимого комедийного актера Пэта Финна", - говорится в заявлении представителя, слова которого привело издание.
В сообщении газеты говорится, что Финн умер в понедельник в результате борьбы с онкологическим заболеванием.
В сериале "Друзья" актер появился в двух эпизодах, сыграв парня Моники доктора Роджера. На большом экране Финн снялся в фильмах "Простые сложности", "Дела с идиотами", "Где моя тачка, чувак?" и других.