Умер актер из сериала "Друзья" Пэт Финн

"С глубокой скорбью и печалью семья Финна сообщает о кончине любимого комедийного актера Пэта Финна", - говорится в заявлении представителя, слова которого привело издание.

В сообщении газеты говорится, что Финн умер в понедельник в результате борьбы с онкологическим заболеванием.

В сериале "Друзья" актер появился в двух эпизодах, сыграв парня Моники доктора Роджера. На большом экране Финн снялся в фильмах "Простые сложности", "Дела с идиотами", "Где моя тачка, чувак?" и других.