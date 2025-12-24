https://ria.ru/20251224/finlyandiya-2064264190.html
СМИ раскрыли, что Финляндия готовит против России
СМИ раскрыли, что Финляндия готовит против России
Финские вооруженные силы готовятся к боевым действиям против России, пишет The National Interest. РИА Новости, 24.12.2025
TNI: Финляндия вооружается к войне с Россией