Школе в Крыму присвоили имя погибшего корреспондента "Известий"

Цветы в память о погибшим журналисте Александре Федорчаке в МИЦ "Известия" в Москве. Архивное фото

Цветы в память о погибшим журналисте Александре Федорчаке в МИЦ "Известия" в Москве

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости. Имя погибшего в Луганской Народной республике в марте 2025 года корреспондента "Известий" Александра Федорчака присвоено школе в поселке, где он учился, написал в своем Telegram-канале глава администрации Нижнегорского района Крыма Антон Кравец.

"Сегодня решением Нижнегорского районного совета присвоено имя Александра Федорчака поселковой школе, в которой он учился", - написал Кравец.

Александр Федорчак был не только талантливым военным корреспондентом, но и верным другом, любящим сыном, его жизнь была наполнена событиями, которые вдохновляют и заставляют задуматься о настоящих ценностях, написал Кравец.

СК Оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели, а также военный корреспондент "Известий" Александр Федорчак погибли 24 марта в результате прицельного удара ВСУ ракетами HIMARS по гражданской машине с журналистами в поселке Михайловка в ЛНР РФ возбудил уголовное дело, в том числе по статье "Убийство" и "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов".

Глава Крыма Аксенов ранее подписал указ о награждении Федорчака орденом " За верность долгу" посмертно. Корреспонденты Первого канала и "Известий" Анна Прокофьева и Александр Федорчак, оператор "Звезды" Андрей Панов и водитель телеканала Александр Сиркели посмертно награждены орденами Мужества.

Федорчака похоронили 28 марта после отпевания в его родном поселке Нижнегорский в Крыму.