Школе в Крыму присвоили имя погибшего корреспондента "Известий"
Школе в Крыму присвоили имя погибшего корреспондента "Известий" - РИА Новости, 24.12.2025
Школе в Крыму присвоили имя погибшего корреспондента "Известий"
Имя погибшего в Луганской Народной республике в марте 2025 года корреспондента "Известий" Александра Федорчака присвоено школе в поселке, где он учился, написал РИА Новости, 24.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости. Имя погибшего в Луганской Народной республике в марте 2025 года корреспондента "Известий" Александра Федорчака присвоено школе в поселке, где он учился, написал в своем Telegram-канале глава администрации Нижнегорского района Крыма Антон Кравец.
"Сегодня решением Нижнегорского районного совета присвоено имя Александра Федорчака
поселковой школе, в которой он учился", - написал Кравец.
Александр Федорчак был не только талантливым военным корреспондентом, но и верным другом, любящим сыном, его жизнь была наполнена событиями, которые вдохновляют и заставляют задуматься о настоящих ценностях, написал Кравец.
Оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели, а также военный корреспондент "Известий" Александр Федорчак погибли 24 марта в результате прицельного удара ВСУ
ракетами HIMARS по гражданской машине с журналистами в поселке Михайловка в ЛНР
. СК РФ
возбудил уголовное дело, в том числе по статье "Убийство" и "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов".
Глава Крыма
Аксенов ранее подписал указ о награждении Федорчака орденом " За верность долгу" посмертно. Корреспонденты Первого канала и "Известий" Анна Прокофьева
и Александр Федорчак, оператор "Звезды" Андрей Панов и водитель телеканала Александр Сиркели посмертно награждены орденами Мужества.
Федорчака похоронили 28 марта после отпевания в его родном поселке Нижнегорский в Крыму.
Федорчак – крымчанин, до работы в "Известиях" был корреспондентом канала "Звезда", а ранее – канала "Крым 24" и Крымского информагентства.