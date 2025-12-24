Рейтинг@Mail.ru
Путин продлил на год срок продажи доли Exxon в проекте "Сахалин-1" - РИА Новости, 24.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:34 24.12.2025 (обновлено: 16:38 24.12.2025)
https://ria.ru/20251224/exxon--2064404803.html
Путин продлил на год срок продажи доли Exxon в проекте "Сахалин-1"
Путин продлил на год срок продажи доли Exxon в проекте "Сахалин-1" - РИА Новости, 24.12.2025
Путин продлил на год срок продажи доли Exxon в проекте "Сахалин-1"
Срок продажи невостребованной доли Exxon в нефтегазовом проекте "Сахалин-1" продлен еще на год, до 1 января 2027 года, следует из указа президента РФ Владимира... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T16:34:00+03:00
2025-12-24T16:38:00+03:00
экономика
владимир путин
россия
exxon mobil
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/02/1792669833_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_5d12fef838587d0076572d20b3424122.jpg
https://ria.ru/20250918/rossija-2042720929.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/02/1792669833_101:0:2832:2048_1920x0_80_0_0_14a35e345ef9cdaab30e5f6e13634c09.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, владимир путин, россия, exxon mobil
Экономика, Владимир Путин, Россия, Exxon Mobil
Путин продлил на год срок продажи доли Exxon в проекте "Сахалин-1"

Путин продлил срок продажи доли Exxon в проекте "Сахалин-1" до 2027 года

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Срок продажи невостребованной доли Exxon в нефтегазовом проекте "Сахалин-1" продлен еще на год, до 1 января 2027 года, следует из указа президента РФ Владимира Путина, размещенного на сайте официального опубликования правовых актов.
Ранее этот срок истекал 1 января 2026 года.
"Слова "1 января 2026 г." заменить словами "1 января 2027 г", - говорится в документе, вносящем изменения в президентский указ от 7 октября 2022 года.
Изначально планировалось, что оценка и продажа доли будет осуществлена в течение четырех месяцев, но затем срок был продлен до 2025 года, а позднее - до 2026 года.
Нефтеперерабатывающий завод ExxonMobil, штат Техас - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Глава ExxonMobil заявил, что компания не планирует возвращаться в Россию
18 сентября, 15:18
 
ЭкономикаВладимир ПутинРоссияExxon Mobil
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала