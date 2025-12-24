https://ria.ru/20251224/exxon--2064404803.html
Путин продлил на год срок продажи доли Exxon в проекте "Сахалин-1"
Путин продлил на год срок продажи доли Exxon в проекте "Сахалин-1"
Срок продажи невостребованной доли Exxon в нефтегазовом проекте "Сахалин-1" продлен еще на год, до 1 января 2027 года, следует из указа президента РФ Владимира... РИА Новости, 24.12.2025
Экономика, Владимир Путин, Россия, Exxon Mobil
Путин продлил на год срок продажи доли Exxon в проекте "Сахалин-1"
Путин продлил срок продажи доли Exxon в проекте "Сахалин-1" до 2027 года