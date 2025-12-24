Рейтинг@Mail.ru
ЕС начал переобуваться после публикации доктрины США, заявил Медведчук - РИА Новости, 24.12.2025
10:47 24.12.2025
https://ria.ru/20251224/evrosoyuz-2064265245.html
ЕС начал переобуваться после публикации доктрины США, заявил Медведчук
ЕС начал переобуваться после публикации доктрины США, заявил Медведчук - РИА Новости, 24.12.2025
ЕС начал переобуваться после публикации доктрины США, заявил Медведчук
Руководство стран Евросоюза, ранее яро выступавших за обострение конфронтации с Россией, резко сменило риторику после публикации обновленной стратегии... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T10:47:00+03:00
2025-12-24T10:47:00+03:00
в мире
россия
сша
украина
виктор медведчук
владимир путин
евросоюз
в мире, россия, сша, украина, виктор медведчук, владимир путин, евросоюз
В мире, Россия, США, Украина, Виктор Медведчук, Владимир Путин, Евросоюз
ЕС начал переобуваться после публикации доктрины США, заявил Медведчук

Медведчук заявил о резкой смене риторики ЕС после публикации новой стратегии США

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВиктор Медведчук
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Виктор Медведчук. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Руководство стран Евросоюза, ранее яро выступавших за обострение конфронтации с Россией, резко сменило риторику после публикации обновленной стратегии национальной безопасности Белого дома, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
Белый дом ранее представил обновленную доктрину, в которой зафиксированы пересмотренные подходы США к ключевым вопросам глобальной безопасности. В ней, в частности, указывается, что мирный процесс на Украине входит в коренные интересы Вашингтона, а американская политика в Европе прежде всего предполагает восстановление стратегической стабильности с Россией. Кроме того США требовали от Европы взять на себя ответственность за собственную оборону.
"Коалиция "подсвинков, желающих войны", активно переобувается", - говорится в заявлении Медведчука, опубликованном в Telegram-канале "Другая Украина".
Медведчук уверен, что многие европейские политики ознакомились с новой стратегией национальной безопасности США, где утверждается, что власти европейских стран имеют "нереалистичные ожидания" по поводу войны и "топчут базовые принципы демократии, чтобы подавить оппозицию", из чего сделали вывод о необходимости резко сменить политический курс на противоположный или "переобуться в воздухе".
Президент России Владимир Путин использовал термин "европейские подсвинки" в отношении лиц, которые, по его словам, включились в работу прежней администрации США, надеясь поживиться на развале России.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
