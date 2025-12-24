Медведчук уверен, что многие европейские политики ознакомились с новой стратегией национальной безопасности США, где утверждается, что власти европейских стран имеют "нереалистичные ожидания" по поводу войны и "топчут базовые принципы демократии, чтобы подавить оппозицию", из чего сделали вывод о необходимости резко сменить политический курс на противоположный или "переобуться в воздухе".