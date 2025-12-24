МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Руководство стран Евросоюза, ранее яро выступавших за обострение конфронтации с Россией, резко сменило риторику после публикации обновленной стратегии национальной безопасности Белого дома, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
Белый дом ранее представил обновленную доктрину, в которой зафиксированы пересмотренные подходы США к ключевым вопросам глобальной безопасности. В ней, в частности, указывается, что мирный процесс на Украине входит в коренные интересы Вашингтона, а американская политика в Европе прежде всего предполагает восстановление стратегической стабильности с Россией. Кроме того США требовали от Европы взять на себя ответственность за собственную оборону.
"Коалиция "подсвинков, желающих войны", активно переобувается", - говорится в заявлении Медведчука, опубликованном в Telegram-канале "Другая Украина".
Медведчук уверен, что многие европейские политики ознакомились с новой стратегией национальной безопасности США, где утверждается, что власти европейских стран имеют "нереалистичные ожидания" по поводу войны и "топчут базовые принципы демократии, чтобы подавить оппозицию", из чего сделали вывод о необходимости резко сменить политический курс на противоположный или "переобуться в воздухе".
Президент России Владимир Путин использовал термин "европейские подсвинки" в отношении лиц, которые, по его словам, включились в работу прежней администрации США, надеясь поживиться на развале России.
