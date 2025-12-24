Рейтинг@Mail.ru
Евросоюз на словах выступает за мир, заявил глава МИД ПМР
24.12.2025
Евросоюз на словах выступает за мир, заявил глава МИД ПМР
Евросоюз на словах выступает за мир, заявил глава МИД ПМР
Евросоюз на словах выступает за мир, а на деле вооружает Молдавию, заявил глава МИД Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев. РИА Новости, 24.12.2025
Евросоюз на словах выступает за мир, заявил глава МИД ПМР

Игнатьев: ЕС на словах выступает за мир, а на деле вооружает Молдавию

Виталий Игнатьев
Виталий Игнатьев
© РИА Новости / Артем Кулекин
Перейти в медиабанк
Виталий Игнатьев . Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости. Евросоюз на словах выступает за мир, а на деле вооружает Молдавию, заявил глава МИД Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.
"Вы слышали многократно, как молдавские, европейские и другие политики заявляли о том, что они строго придерживаются мирных подходов (к урегулированию молдавско-приднестровского конфликта – ред.). Мы приветствуем такие заявления, но на практике видим милитаризацию Молдовы, видим, как Европейский фонд мира покупает оружие и военную технику для неё", - приводит слова Игнатьева телеканал "Первый Приднестровский".
Страны Запада и власти Молдавии во главе с президентом Майей Санду проводят последовательную политику милитаризации страны и стимулирования антироссийских настроений. Стратегия обороны Молдавии, принятая парламентом в конце 2024 года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. При этом депутаты оппозиционного блока "Победа" бойкотировали заседание парламента, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов заявили, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны.
Согласно конституции, Молдавия является нейтральной страной, однако с 1994 года сотрудничает с блоком НАТО в рамках индивидуального плана, а после прихода к власти Санду в стране стали часто проходить военные учения с участием военных из США, Великобритании, Германии и Румынии.
Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский
Кишинев осознанно минимизирует контакты с Тирасполем, заявил глава ПМР
20 декабря, 11:04
