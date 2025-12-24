Евросоюз на словах выступает за мир, заявил глава МИД ПМР

ТИРАСПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости. Евросоюз на словах выступает за мир, а на деле вооружает Молдавию, заявил глава МИД Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.
"Вы слышали многократно, как молдавские, европейские и другие политики заявляли о том, что они строго придерживаются мирных подходов (к урегулированию молдавско-приднестровского конфликта – ред.). Мы приветствуем такие заявления, но на практике видим милитаризацию Молдовы, видим, как Европейский фонд мира покупает оружие и военную технику для неё", - приводит слова Игнатьева телеканал "Первый Приднестровский".
Страны Запада и власти Молдавии во главе с президентом Майей Санду проводят последовательную политику милитаризации страны и стимулирования антироссийских настроений. Стратегия обороны Молдавии, принятая парламентом в конце 2024 года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. При этом депутаты оппозиционного блока "Победа" бойкотировали заседание парламента, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов заявили, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны.
Согласно конституции, Молдавия является нейтральной страной, однако с 1994 года сотрудничает с блоком НАТО в рамках индивидуального плана, а после прихода к власти Санду в стране стали часто проходить военные учения с участием военных из США, Великобритании, Германии и Румынии.